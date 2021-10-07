Власти Петербурга потратят 35 млн рублей на сбор данных о перемещениях всех граждан #социалза #баранов #кпрф #1993 Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Инфляция за сентябрь в России выросла до 7,4% https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Военные ответили за салют князю Георгию Михайловичу 3 Власти Петербурга потратят 35 млн рублей на сбор данных о перемещениях всех граждан 4 Никто не хочет быть депутатом? https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Зеленский «послал» Путина с его желанием встретиться и обсудить 6 Таджикское подразделение «Талибана (организация запрещена в России)» готово к вторжению в Таджикистан https://forum-msk.org/material/news/1... 7 ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Во Франции опубликовали доклад о педофилах в рясах 9 Рухнул рынок автомобилей в России



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