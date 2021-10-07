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Московский листок

Власти Петербурга потратят 35 млн рублей на сбор данных о перемещениях всех граждан

Опубликовано 07.10.2021 в разделе комментариев 0

#социалза #баранов #кпрф #1993
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
 
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5 Зеленский «послал» Путина с его желанием встретиться и обсудить
6 Таджикское подразделение «Талибана (организация запрещена в России)» готово к вторжению в Таджикистан https://forum-msk.org/material/news/1...
7 ФСИН уволила начальника тюремной больницы в Саратовской области https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Во Франции опубликовали доклад о педофилах в рясах
9 Рухнул рынок автомобилей в России
 
 
 
 
 


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