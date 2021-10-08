В Белоруссии задержали 200 человек за комментарии к убийству сотрудника КГБ

Белорусские силовики задержали около 200 человек за «оскорбительные комментарии», связанные с убийством офицера КГБ Дмитрия «Нирваны» в Минске, рассказал глава белорусского МВД Иван Кубраков.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что по уголовному делу, возбужденному после убийства сотрудника КГБ, проходят 136 человек, которые комментировали произошедшее в интернете. Их отправили в СИЗО.

28 сентября в Минске программист EPAM Systems Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ, ворвавшегося к нему в квартиру, а затем сам был убит.

СК Белоруссии возбудил дела об оскорблении представителя власти (статья 369 УК РБ) и умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды или розни (статья 130 УК РБ).

В начале октября «Комсомольская правда в Беларуси» сообщила о задержании в Москве своего корреспондента Геннадия Можейко, который написал материал о погибшем Андрее Зельцере. Его выкрали из гостиницы в Москве и доставили в СИЗО в Минске. После этого «Комсомольская правда» закрыла свое представительство в республике.

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Так получается, что сотрудники КГБ в Белоруссии выделены в отдельную социальную группу, даже касту, в отношении которых слова нельзя сказать. Иначе откуда бы взялась статья 130? В отдельную касту выделена статьей 369 и власть как таковая - есть народ Белоруссии, а есть его хозяева. И вот чтоб не смели даже пикнуть!

А народ попался неподходящий. Не молчит и даже иногда стреляет.

Может, им как-нибудь отдельно от народа жить? Потерь личного состава меньше будет...

А.Б.