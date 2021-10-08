Арон Атабек: По УДО там выходят бандиты, но для политзека не канает

Сейчас из нур-депутатов Мажилиса и некоторых псевдооппозиционеров, связанных тесно с Акордой и КНБ, лепят «защитников» и «освободителей» Арона Атабаека. Якобы из-за того, что они подняли голос с требованием его освобождения власти испугались и отпустили известного политзаключенного, спасшего в июле 2006-го года Шанырак.

Но это очевидный спектакль, устроенный Акордой, так как рукоплещут этому освобождению как акту «гуманности» депутаты нур-отановцы Берик Дюсембинов и Берик Абдигалиулы, приписывая себе заслугу освобождения. Но ведь понятно, что эти псевдодепутаты без приказа ступить не могут, не то, что требовать кого-то освободить.Вот, что сказал по поводу решения суда сам Арон Атабек:

— На этом суде я сразу сказал: этот суд не признаю, я не нуждаюсь в освобождении ни по болезни, ни по другой (причине). Я требую только полной реабилитации, то есть восстановления моего честного имени и материальной компенсации. Зачитали приговор. Я сказал, что не признаю суд. Я не просил УДО (условно-досрочного освобождения). От УДО отказался и пять лет назад. Это не канает для политзаключенного. По УДО там выходят бандиты, но для политзека не канает.

Об этом же пишет и дочь политузника в своём посте.

Власти сейчас освободили на самом деле Арона Атабека вынужденно, так как он мог скончаться в любое время в заключении и соответственно устроили спектакль с депутатами Мажидиса и сбором подписей. По информации Верховного суда, Атабек страдает неизлечимой болезнью, что является основанием для освобождения или замены наказания на более мягкое.

– Осужденный страдает неизлечимой болезнью: «М 50.0. Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией (G99.2). M50.1 Дегенеративно-демиелинизирующее заболевание спинного мозга на шейном уровне и др.», – говорится на сайте суда.

Сейчас надо требовать на самом деле освобождения всех политзаключенных, причем не посредством такого вот «освобождения», а через полное оправдание и реабилитацию. Такого же требуется и в отношении осужденных и расстрелянных рабочих и жителей Жанаозена, которых 10 лет назад всех скопом записали в участники «беспорядков».