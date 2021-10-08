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Московский листок

Оппозиция должна взять муниципальную власть!

Опубликовано 08.10.2021 в разделе комментариев 0

Александр Краснов, в прошлом глава Краснопресненского района в Москве, рассказал, что должна и что может муниципальная власть уже сегодня - и куда она должна стремиться завтра.



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