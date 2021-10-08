Горе невиновным

Отказ или лишение ВНЖ – это самое тяжелое, что может случиться с политэмигрантом. На моей памяти было всего несколько таких случаев.

Каждый раз они касались людей знаковых, довольно известных, и все эти случаи закончились благополучно.

Профессор Донецкого университета, уважаемая мать, жена и общественный деятель, или один из бесшабашных активистов Антимайдана вдруг получали аннулирование статуса и предложение покинуть Россию, как представляющим угрозу национальной безопасности, при этом никакого повода для такого решения не было.

Еще один мой товарищ, стоящий у самых истоков Русской Весны, получил отказ в ВНЖ со ссылкой на статью, как представляющий угрозу безопасности и угрожающий Конституционному порядку в России, при этом сотрудничая в самых известных патриотических изданиях и регулярно появляясь в эфире телеканала Министерства Обороны.

Все эти люди прошли настоящие круги ада, поскольку депортация угрожала их жизни.

Суды, обращения депутатов и знаменитых писателей, жизнь по квартирам знакомых, чтобы не вывезли в ЦУВСИГ нагрянувшие полицейские, со всем этим столкнулись люди, искренне и преданно любившие Россию, и отдавшие борьбе против украинского нацизма огромное количество сил и здоровья.

Причина? Какой-то клерк в силовом ведомстве ставит галочку против этой фамилии из-за какого-то личного конфликта, или по причине какого-то доноса…и потом «честь мундира» отстаивается до упора.

Слава богу, у этих товарищей все уже позади.

Но вот ко мне на прием пришла пара средних лет, очень приличные люди, только запуганные и с отчаяньем в глазах. Жена – гражданка России.

Мужчина, проживший в России 40 лет из своих 55, сын советского офицера, служившего в ПВО в Подмосковье.

Сам не смог пойти по стопам отца по здоровью.

После смерти отца (который в это время был действующим офицером в армии) вместе с матерью, уроженкой Украины, в 1996 году уехал на Украину, и после ее смерти, возвратился в Россию.

С 2014 года женат на гражданке России, и все это время пытается вернуть себе российское гражданство.

Казалось бы, сейчас с этим нет вообще проблем. У него есть возможность и восстановить гражданство, и получить его вновь, как носитель русского языка, поскольку есть все документы, подтверждающие службу в Подмосковье его отца, его проживание в России и т.д.

Но… пройдя РВП, он который раз при подаче на ВНЖ получает отказ именно со ссылкой на статью, как представляющий угрозу национальной безопасности. И каждый раз оказывается под угрозой депортации.

За что?

Человек НИКОГДА не занимался в России никакой общественной деятельностью, никогда не участвовал в каких-то акциях, демонстрациях.

Семья очень верующая, воцерковленная. На Украине, кстати, очень поддерживал организации, защищающие УПЦ МП.

Здесь в России постоянно работал, какой-то небольшой бизнес с женой по строительству и инфраструктурным проектам.

Его единственное объяснение всего этого абсурда – это какой-то донос на его вымышленную нелояльность, связанный с его работой и конкуренцией в тендерах.

Но если такой донос и был 7-8 лет назад, неужели за это время нельзя было убедиться в его ложности?

Семь лет человеку ломают жизнь, семь лет человек боится просто ЗАЙТИ на какой-нибудь оппозиционный сайт или посмотреть ролик, поскольку боится, что это могут поставить в вину, как доказательство нелояльности.

И как остановить этот абсурд?