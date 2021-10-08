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Московский листок

Бесконечная ложь и хамство режима может стать причиной присвоения Нобелевской премии Навальному

Опубликовано 08.10.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

путин навальный
Бесконечная ложь и хамство режима может стать причиной присвоения Нобелевской премии Навальному

Между тем, российский режим продолжает врать всему миру, демонстрируя при этом какое-то выдающееся упорство и хамство.

Так 5 октября 45 стран членов ОЗХО направили в Россию вопросы, касающиеся отравления Навального, отрицать факт которого Россия продолжает в полном одиночестве. В ответ, как и предполагалось, последовал поток ругательств и обвинений всего мира в заговоре, русофобии и лжи. Режим обвиняет всех вокруг в инсценировке, при этом так и не может объяснить, почему Навальный оказался в коме в российской больнице. Видимо, нам предлагают поверить, что кома тоже была симуляцией. Или как?

Истерика и обвинения всего мира – это уже давно фирменный знак путинского режима. Теперь даже второе место российской гимнастки истерично комментируется на уровне МИДа, как очередное проявление русофобии. Конечно, это не может не раздражать буквально всех. Поэтому я не удивлюсь, что ответом на всю это бесконечную ложь и истерику будет присвоение Нобелевской премии мира Алексею Навальному. Тут даже дело не в том, заслужил Навальный или нет, а в том, что кремлевские хамы и лгуны так достали весь мир, что миру будет трудно удержаться, чтобы не сделать такой «подарок» Путину.

Кстати, представляю размах истерики и пены, которой изойдут российские пропагандисты. Тут уже мало предлагать выйти из Совета Европы. Тут, наверное, нужно либо улетать с планеты, либо наносить ядерный удар по всем вокруг.



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