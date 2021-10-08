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Московский листок

Россия сдаст в аренду Узбекистану миллион гектар сельхозземель

Опубликовано 08.10.2021 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
Россия сдаст в аренду Узбекистану миллион гектар сельхозземель

Минсельхоз России намерен сдать в аренду Ташкенту миллион гектар земли для сельскохозяйственных нужд. В будущем весь урожай с этих земель будет вывозиться в Узбекистан.

Соответствующая договоренность была достигнута на онлайн-совещании между министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и замминистра сельского хозяйства РФ Евгением Левиным, сообщают СМИ.

Речь идет в первую очередь о таких культурах, которые легче всего выращивать в России из-за климата. Это, к примеру, соя и пшеница. На первоначальном этапе планируется запустить пилотный проект на площади в 35 тысяч гектаров, а затем увеличить площадь аренды сначала до 500 тысяч гектаров, а затем и до миллиона.

1 миллион гектар это 10 000 квадратных километров. Для сравнения, площадь всей Республики Крым - 26,1 тысяч квадратных километров, и там, кстати, выращивают лучшие сорта твердой пшеницы, из которой «итальянские» макароны.

Я вообще не пойму, мы в каком веке живем? Завозим миллионы рабов, теперь, оказывается, сами не в состоянии обрабатывать свою землю и выращивать хлеб на продажу… Может, сдадим заодно и Москву с Кремлем трудолюбивым соотечественникам? А сами будем приезжать на экскурсию. Если пустят…

***

Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре по нескольким причинам, включая низкую урожайность из-за погодных условий, утверждает профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По его словам, в октябре возможно сезонное падение цен. Однако с ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрем, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период.

Рамазанов видит несколько причин для развития такого сценария: сокращение посевных площадей под выращивание картофеля и вытеснение овощной культуры зерном, увеличение доли импортируемой продукции, сокращение доли населения, занятого овощеводством, а также растущие цены на энергоносители.

Обратим внимание – сокращение посевных площадей. А мы еще их в аренду сдаем. И получим рост цен на базовые продукты питания. А что?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Все правильно делают
Селянин написал 08.10.2021 11:57
Обратим внимание &#8211; сокращение посевных площадей. А мы еще их в аренду сдаем.
====
Сокращаются площади не оттого, что пропали, а оттого, что не обрабатываются сознательно.
Русские не умеют работать на земле.
И не хотят.
В деревнях массово бросают разведение кур, картофельные посадки и т.д.
Зачем если в магазине есть сникерс?
А у самих или родни пенсия, которую платят от денег за продажу нефти...
Сдача площадей в аренду - совершенно правильный разумный шаг.
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