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Московский листок

Должность губернатора Чукотки попробовали продать за $4 миллиона

Опубликовано 08.10.2021 в разделе комментариев 1

коррупция капитализм
Должность губернатора Чукотки попробовали продать за $4 миллиона

Сотрудники ФСБ задержали в Москве группу мошенников, которые пытались продать пост губернатора Чукотского автономного округа за 4 миллиона долларов.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых структурах, инцидент произошел в конце сентября. Трое известных следствию граждан и неустановленные лица представились сотрудниками ФСБ и ввели жертву мошенничества в заблуждение, рассказав, что у них есть возможность назначить его на должность губернатора Чукотского автономного округа.

За эту услугу они запросили $4 млн. При встрече в автомобиле на Лубянском проезде в Москве 6 октября 2021 года двое участников группы получили от гражданина $1 млн, из которых только 30 тыс. были настоящими купюрами, а остальные — имитацией.

При передаче денег мошенники были задержаны сотрудниками ФСБ. Уголовное дело было возбуждено по ст. 30 УК (приготовление к преступлению), а также по ст. 159 (мошенничество).

Интересно, а скольких мошенников так и не задержали, и люди так и работают губернаторами?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 08.10.2021 11:53
Со времени "губернаторствавония",г-на абрамовича,должность все-таки сильно подешевела,поскольку,сама эта цифра,любому российскому олигарху,покажется "просто смешной ".Однако,торговля такими должностями происходит на совершенно другом уровне,где никто никого "задержать",не может,как и обнародовать сам такой факт.То есть,в сфере торговли постами губернаторов, обычным кидалам-9 делать нечего,потому,что,в этих случаях все происходит "чинно-благородно" и без каких-либо посторонних свидетелей,а значит-"на вполне законном основании".
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