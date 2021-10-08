Должность губернатора Чукотки попробовали продать за $4 миллиона

Сотрудники ФСБ задержали в Москве группу мошенников, которые пытались продать пост губернатора Чукотского автономного округа за 4 миллиона долларов.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых структурах, инцидент произошел в конце сентября. Трое известных следствию граждан и неустановленные лица представились сотрудниками ФСБ и ввели жертву мошенничества в заблуждение, рассказав, что у них есть возможность назначить его на должность губернатора Чукотского автономного округа.

За эту услугу они запросили $4 млн. При встрече в автомобиле на Лубянском проезде в Москве 6 октября 2021 года двое участников группы получили от гражданина $1 млн, из которых только 30 тыс. были настоящими купюрами, а остальные — имитацией.

При передаче денег мошенники были задержаны сотрудниками ФСБ. Уголовное дело было возбуждено по ст. 30 УК (приготовление к преступлению), а также по ст. 159 (мошенничество).

Интересно, а скольких мошенников так и не задержали, и люди так и работают губернаторами?

А.Б.