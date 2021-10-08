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Московский листок

Доверие россиян к Путину упало до минимума за 9 лет

Опубликовано 08.10.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Доверие россиян к Путину упало до минимума за 9 лет

Правящий Россией два десятилетия президент Владимир Путин продолжает терять доверие российских граждан. Как показал проведенный во второй половине августа опрос "Левада-центра", уровень доверия россиян к президенту на октябрь 2021 года упал до 53% и стал минимальным за последние 9 лет.

Растеряв практически треть рекордного посткрымского «доверия», достигавшего 75-77%, Путин опустился в глазах россиян до уровней, которые социологи фиксировали лишь трижды за все время его правления. Ниже 55%, по данным «Левады», уровень доверия к Путину опускался в 2004-05 гг и в 2011-12 гг.

Социологи зафиксировали снижение доверия и к другим основным политическим институтам: Госдуме — с 33% (2017) до 25% (2021), правительству — с 35% (2017) до 33% (2021), политическим партиям — с 19% (2017) до 17% (2021). Доверие к церкви и религиозным организациям также продолжает снижаться с 2014 года: 54% в 2014 году, 28% в 2021-м.

Больше всего россияне доверяют армии — об этом заявил 61% опрошенных. Однако в 2017 году армии доверяло 69%.

Между тем, за последние пять лет выросло доверие к СМИ — с 27% в 2016 году до 36% в 2021 году.

Мы вот только что поставили аналогичный опрос – у нас что-то никакого процента доверия Путину не получается…

Кому вы доверяете больше всего?:
 
Президенту Путину (0)
 
Государственной думе (0)
 
Церкви (0)
 
Средствам массовой информации (0)
 
Никому (28)

На Социал ZA вот такая картина:

Кому вы доверяете больше всего? 

5,5 тыс. голосов

Президенту Путину 2 %
 
Государственной думе 0 %
 
Церкви 1 %
 
Средствам массовой информации 1 %
 
Никому 95 %
 
Ну, завтра посмотрим, когда народу набежит побольше.

А.Б.



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