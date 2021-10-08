Доверие россиян к Путину упало до минимума за 9 лет

Правящий Россией два десятилетия президент Владимир Путин продолжает терять доверие российских граждан. Как показал проведенный во второй половине августа опрос "Левада-центра", уровень доверия россиян к президенту на октябрь 2021 года упал до 53% и стал минимальным за последние 9 лет.
Растеряв практически треть рекордного посткрымского «доверия», достигавшего 75-77%, Путин опустился в глазах россиян до уровней, которые социологи фиксировали лишь трижды за все время его правления. Ниже 55%, по данным «Левады», уровень доверия к Путину опускался в 2004-05 гг и в 2011-12 гг.
Социологи зафиксировали снижение доверия и к другим основным политическим институтам: Госдуме — с 33% (2017) до 25% (2021), правительству — с 35% (2017) до 33% (2021), политическим партиям — с 19% (2017) до 17% (2021). Доверие к церкви и религиозным организациям также продолжает снижаться с 2014 года: 54% в 2014 году, 28% в 2021-м.
Больше всего россияне доверяют армии — об этом заявил 61% опрошенных. Однако в 2017 году армии доверяло 69%.
Между тем, за последние пять лет выросло доверие к СМИ — с 27% в 2016 году до 36% в 2021 году.
Мы вот только что поставили аналогичный опрос – у нас что-то никакого процента доверия Путину не получается…
|Кому вы доверяете больше всего?:
|Президенту Путину (0)
|Государственной думе (0)
|Церкви (0)
|Средствам массовой информации (0)
|Никому (28)
На Социал ZA вот такая картина:
5,5 тыс. голосов
А.Б.
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