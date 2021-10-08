Пропагандисты власти превратились в роботов

На днях смотрел передачу "Время покажет", которую ведут А.Кузичев и О.Лосева. Оба со шпаргалками. Вот В.Соловьёв обсуждает более сложные темы, но никогда не пользуется шпаргалкой. Но сейчас о другом.

Кузичев и Лосева набросились на президента Украины за то, что он не выполнил ни одного предвыборного обещания. Он работает в качестве президента чуть больше двух лет. А зачем обсуждать Зеленского? Мне наплевать на то, что он не выполнил. У него ещё есть время выполнить.

Почему бы не обсудить нашего президента, который вообще ничего не сделал из своих обещаний для народа за 21 год. Думаю, что не сделает и за последние два с лишним года. Чтобы что - то сделать надо иметь финансы и желание президента. Под это он должен был подобрать команду. Команда есть, но у неё совершенно другие задачи, как говорит Е.Спицын: "Министры привыкли строить себе дворцы, а народу ни слова".

Не договорил политик. Основную массу средств выводят олигархи и просто воры. Чиновники иногда говорят, что бюджет уже несколько лет формируется не только за счёт сырья. Об этом напоминал и президент. Но никто не назвал причину. А причина проста. Большая часть средств от нефти, газа, удобрений остаётся за пределами России. И об этом на заседании думы говорил Зюганов. Только из Германии один год Россия не дополучила 18 миллиардов долларов. Потерялись по дороге. Зюганов довёл до сведения депутатов, а что дальше? Ничего. Никто не обратил на это внимание. Такова политика Кремля и правительства, а выше их в России никого нет. Хотя Конституция РФ гласит, что единственным источником власти является многонациональный народ. И где он этот народ? Его нет, поэтому министры и чиновники повыше работают только на себя.

Самое интересное состоит в том, что президент не выполнивший на одного обещания спокойно продолжает обещать и дальше и даже будет баллотироваться в президенты ещё на 12 лет. И мы конечно его изберём, депутатов от партии "Единая Россия" избрали и Путина изберём. Те кто не хочет за него голосовать, не придут на выборы и их бюллетени по тихому будут спущены по назначению. А страна не только вымирает от covid-19, но и от отсутствия должной медицины. Смертность перевалила 900 человек в сутки. Смертность без эпидемии - 5543 человека в сутки. При этом родится - 5083 ребёнка. На следующие три года медицина не дополучит - 117 миллиардов рублей. Сокращается Россия двумя способами - вымирание от эпидемии и смертность от других болезней превышает рождаемость.

На днях президент говорил, что по итогам этого года экономика вырастет более чем 8% по сравнению с экономикой ковидного года - 2020. Говорил как - то невнятно и мне послышалось, что на 18 %.Однако про зарплату ни слова. Рост есть тогда почему вся социальная сфера не дополучит 640 миллиардов рублей? Очевидно олигархи и богатые люди получат миллиардные прибыли как и в 2020 году. Это для них власть экономит. В противном случаи они могут отстранить президента. В нынешней России деньги решают всё, в том числе и назначение.

Намечается великое событие года. 7 - го октября 2021 года президенту 69 лет. Песков сообщает, что в связи с эпидемией он будет работать на удалёнке и только вечером отметит с близкими. И что он наработает, как раб на галерах. 21 год работает, а народ нищает. По возрасту он перевалил рубеж, который закрепил пенсионной реформой, пора и на покой. При этом он может подписать указ, а может уже подписал о продлении возможности работать, как ранее сделал для некоторых господ. Думаю, что это будет незаконно. Народ должен решить можно ему доверить страну в преклонном возрасте или нет? Надо бы организовать референдум. Где оппозиция, почему молчит? Если её нет то пусть Зюганов, Миронов об этом объявят. Хотя Зюганов уже объявил на встрече с президентом, что коммунистическая партия РФ поддержит все начинания президента. Значит народ должен принять решение на референдум, так как оппозиции в думе России нет.

Непонятно не только мне, но и большинству граждан России. Зачем президент хочет быть президентом пока его не вынесут вперёд ногами. Уйдя на пенсию он будет жить на полном государственном обеспечении то есть мы нищие будем его содержать по самой верхней планке. Целый взвод будет обслуживать его внутри дачи. Готовить обед, мыть туалет и бассейн, пылесосить бесчисленное количество комнат и так далее. Его песенка спета, больше он ничего не достигнет. Наоборот народ доведёт до революции, а этим может воспользоваться США и Запад. Более того, если случится революция то конец предсказать невозможно и для самого президента.

Я в сотый раз задаю вопрос, что происходит в стране? И нет ответа. СМИ информирует людей о том, что Мишустин уговорил олигархов поделиться "заработанным"? Во - первых эти миллиарды не заработаны, а украдены у рабочих и государства. Они присвоили труд рабочих. И почему премьер должен их упрашивать? Президент тоже упрашивал их, объявляя амнистию капитала. Не поверили. Почему? Да потому что эти миллиарды украдены и они не могут их вернуть даже судом. Если ,конечно, суд руководствуется законом.

Смотрите, граждане, страны Советов. Бюджет на последующие три года сокращает социальную сферу, которая и так существует в нищете. Однако выделение средств на силовые структуры увеличивается на 17 %. Они что нищие как простой рабочий? Народ видит дворцы и квартиры силовиков, навороченный транспорт у каждого члена семьи. Очевидно Кремль предполагает, что будет бунт и они к этому готовятся за счёт нищеты основной части населения. А вот в Хабаровске полиция уже не трогает не санкционированные митинги. Часть полиции боится гнева народа, другая часть знает, что митинги запрещены не законно. Статья новой Конституции РФ № 31 гласит "Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование". Никто не имеет право, даже президент принимать законы, постановления противоречащие Конституции. На это тоже есть статья - 55. Ну почему мы об этом забываем или вообще не помним? Почему? Да потому что мы позволили властным "господам" просто издеваться над нами. И по статье №3 Конституции РФ единственным источником власти в России является её многонациональный народ. Так давайте исполним требование этой статьи и напомним, и президенту, и силовым министрам, особенно прокуратуре. Ведь президент сам редактировал новую Конституцию, хотя об этом никто не говорит. И он прекрасно знает, что требование согласовывать митинги не законны. Вот и почти пришли к тому, что готовит для нас власть. Новый депутат доктор экономических наук М.Делягин познакомившись с проектом бюджета заявил: "Бюджет отказа от будущего". И оно скоро наступит. Чиновники разбегутся по свои офшорам, а что делать нам - нищему народу? Заранее приобретать деревянный бушлат или работать на других олигархов. Где вы - народ? Вас нет и поэтому власть наглеет, принимает меры для того, чтобы завести ещё 5 миллионов иностранцев. И тогда мы окажемся на квартире. И тому пример - дагестанцы, которые в столице устраивают свои разборки.