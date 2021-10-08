Главред "Новой газеты" - Нобелевский лауреат!

Нобелевскую премию мира за 2021 г присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Марию Ресса я по понятным причинам не знаю, а вот с Муратовым хоть и шапочно, но знаком. Да его вся Москва, в общем, знает, и кажется, никто слова плохого о нем не скажет. Ну вот неожиданно - кто б знал, что наша тут мелкая журналистика такая мирового значения... Заслуженная премия получилась. Хотя с демократией и прочным миром в стране напряженка.

Навальному, правда, не дали. Ну да какие его годы. До следующей премии и не освободится, поди...

А.Б.