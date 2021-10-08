Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Главред "Новой газеты" - Нобелевский лауреат!

Опубликовано 08.10.2021 в разделе комментариев 1

нобелевка муратов
Главред "Новой газеты" - Нобелевский лауреат!

Нобелевскую премию мира за 2021 г присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира". 

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. 

Марию Ресса я по понятным причинам не знаю, а вот с Муратовым хоть и шапочно, но знаком. Да его вся Москва, в общем, знает, и кажется, никто слова плохого о нем не скажет. Ну вот неожиданно - кто б знал, что наша тут мелкая журналистика такая мирового значения... Заслуженная премия получилась. Хотя с демократией и прочным миром в стране напряженка. 

Навальному, правда, не дали. Ну да какие его годы. До следующей премии и не освободится, поди...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Сов ОК написал 08.10.2021 13:22
Теперь его стопудово иноагентом объявят, т.к. премия иностранная. Как он только не успел попасть в иноагенты раньше?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кому вы доверяете больше всего?:
Результаты
Интернет-ТВ
Власти Петербурга потратят 35 млн рублей на сбор данных о перемещениях всех граждан
Власти Петербурга потратят 35 млн рублей на сбор д...
07.10.2021
Оппозиция должна взять муниципальную власть!
Оппозиция должна взять муниципальную власть!
08.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Главред "Новой газеты" - Нобелевский лауреат! (1)
Пропагандисты власти превратились в роботов (3)
Доверие россиян к Путину упало до минимума за 9 лет (1)
Должность губернатора Чукотки попробовали продать за $4 миллиона (1)
Россия сдаст в аренду Узбекистану миллион гектар сельхозземель (6)
Бесконечная ложь и хамство режима может стать причиной присвоения Нобелевской премии Навальному (2)
Горе невиновным (0)
Оппозиция должна взять муниципальную власть! (0)
Арон Атабек: По УДО там выходят бандиты, но для политзека не канает (0)
В Белоруссии задержали 200 человек за комментарии к убийству сотрудника КГБ (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Новых нобелиатов подвезли
Дарья Митина Дарья Митина: С утра пораньше
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Рейтинг доверия Путину упал и валяется
Дарья Митина Дарья Митина: Волшебная сила искусства
Дарья Митина Дарья Митина: Иногда и сломанные часы показывают правильное время
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss