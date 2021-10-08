Доверие россиян к Путину упало до минимума #социалза #нобелевка #муратов #навальный Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Президентские выборы 2024 года обойдутся вдвое дороже предыдущих 2 Доверие россиян к Путину упало до минимума за 9 лет https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В Беларуси задержали около 200 человек из-за комментариев об убийстве сотрудника КГБ https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Россия сдаст в аренду Узбекистану миллион гектар сельхозземель https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре 6 Все социальные льготы, пособия и справки будут оформляться дистанционно 7 Россию за 20 лет покинули около 5 миллионов человек 8 Должность губернатора Чукотки попробовали продать за $4 миллиона 9 Задержан один из самых жестоких насильников в тюрьмах России?



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