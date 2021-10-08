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Московский листок

Доверие россиян к Путину упало до минимума

Опубликовано 08.10.2021 в разделе комментариев 0

#социалза #нобелевка #муратов #навальный

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Президентские выборы 2024 года обойдутся вдвое дороже предыдущих

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3 В Беларуси задержали около 200 человек из-за комментариев об убийстве сотрудника КГБ https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Россия сдаст в аренду Узбекистану миллион гектар сельхозземель https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре

6 Все социальные льготы, пособия и справки будут оформляться дистанционно

7 Россию за 20 лет покинули около 5 миллионов человек

8 Должность губернатора Чукотки попробовали продать за $4 миллиона

9 Задержан один из самых жестоких насильников в тюрьмах России?



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Доверие россиян к Путину упало до минимума
Доверие россиян к Путину упало до минимума
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