Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Президентские выборы 2024 года обойдутся вдвое дороже предыдущих
2 Доверие россиян к Путину упало до минимума за 9 лет https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Беларуси задержали около 200 человек из-за комментариев об убийстве сотрудника КГБ https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Россия сдаст в аренду Узбекистану миллион гектар сельхозземель https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Цены на картофель могут резко вырасти в ноябре
6 Все социальные льготы, пособия и справки будут оформляться дистанционно
7 Россию за 20 лет покинули около 5 миллионов человек
8 Должность губернатора Чукотки попробовали продать за $4 миллиона
9 Задержан один из самых жестоких насильников в тюрьмах России?
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