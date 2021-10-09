Тюрьма артистов Путина

В Москве с 15 октября можно будет оплатить проезд в метро по технологии распознавания лица Face Pay. Так вот, просматривая очередной материал в интернете, наткнулся на групповое фото четырёх российских премьеров ельцинских времён, и, к своей досаде, не смог вспомнить фамилию вот того – «мелкого». Помню, что на посту премьера у него была кличка «мальчик в розовых штанишках», а вот фамилию – убей, не мог вспомнить.

https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102814/74/1028147499.jpg

И я скопировал это фото, и внёс в распознаватель картинок Яндекса, Яндекс меня не подвёл, но выдал: «Кажется, на изображении Кириенко и Черномырдин». Блин! Ну да – его фамилия «Кириенко». Вот он сегодня:

https://riakalm.ru/images/October/TASS_37284714_d_850.jpg

Меня не удивило, что Яндекс его узнал – ведь и я его узнал – узнал, что он один из ельцинских премьеров, но меня несказанно удивило, что Яндекс на этом фото больше никого не узнаёт. Что касается Степашина – то это уже богом забытый персонаж, и то, что его и поисковик не помнит, как бы и не удивительно. Но…

Я не представляю, как устроен этот поисковик, но то, что Яндекс не узнал настоящего Путина, по меньшей мере, забавляет.

Я решил проверить и ввёл в интернет своё фото безо всякой подписи и вполоборота.

http://images.vfl.ru/ii/1633157727/433e1a82/36093880.jpg

Яндекс выдал: «Кажется, на изображении Мухин Юрий Игнатьевич», - узнаёт, зараза! Почему узнаёт? Потому, что моих фото много в интернете? А фото Путина мало?

Ну да ладно, это не велик довод к тому, что Путин, возможно, убит и вместо него неизвестные кукловоды используют совершенно не похожих на него артистов.

Но я как-то пропускал мимо ушей то, что наши российские путины не смотрят телевизор, не имеют выхода в интернет и не работают с интернетом, - и эти путины об этом сами неоднократно говорили. И если Сталин и политики его поры начинали день с чтения газет, то наши путины (как следует из их же слов) жизнью страны и мира САМОСТОЯТЕЛЬНО не интересуются, и по распространяемой идее им всю информацию как бы поставляют министры и помощники.

Простите, но тогда эти путины не имеют реального представления о происходящем в стране, поскольку знают только то, что сочтут нужным им доложить эти самые «помощники». (Если эти артисты в роли Путина вообще что-то знают, кроме разученного текста на данный съёмочный день).

Но, к своему стыду, я лишь недавно узнал, что путины не имеют и собственного телефона, и это во времена, когда личный телефон имеют все! Абсолютно все! Кроме, разумеется, заключенных в СИЗО и лагерях.

Отсутствие у дежурного путина сотового телефона выяснилось по снятой на видео сценке, на которой этот артист, якобы, «дистанционно голосует». Оказалось, что, во-первых, сценка снята 10 сентября – это видно по дате на часах этого дежурного артиста - за неделю до начала голосования, - во-вторых, артист и не голосовал – не обращался в ЦИК, что было видно по адресной строке на экране монитора https://www.youtube.com/watch?v=zLAtV5s4OAE. То есть для бесконечного сериала «Пердизент Роисси Путин» заранее была отснята очередная серия «Путин-голосовальщик» с дежурным артистом в главной роли.

Но выяснился и ещё один нюанс. Специалисты пишут: «Ни в руках у Путина, ни на его столе не видно еще одного важного гаджета, без которого невозможно было ни зарегистрироваться на интернет-голосование, ни проголосовать онлайн. Это обычный мобильный телефон с российской сим-картой. Когда избиратель логинится в систему для голосования, на его телефон приходит пароль для подтверждения участия в голосовании. Без него невозможно получить бюллетень и распорядиться своим голосом. Пользователя отдельно просят никому не показывать пришедший в СМС пароль.

Теоретически телефон мог быть у Путина, например, в кармане пиджака, а момент, когда он им пользуется, нам не показали. Но президент много раз признавался, что не пользуется телефоном вообще. В последний раз публично он сказал об этом две недели назад, 3 сентября 2021 года, во время пленарной сессии Восточного экономического форума.

Во время недавних переговоров в Кремле президента РФ и канцлера ФРГ у Меркель зазвонил мобильный телефон. Модератор также поинтересовался у российского лидера, есть ли у него мобильный телефон. «Нет», — признался Путин».

Все уже как-то привыкли, что Песков разъясняет публике все поступки путиных, хотя никакой руководитель не допустит подобного – не допустит, чтобы какой-то клерк объяснял, что руководитель хотел и что делал. Не допустит потому, что тогда этот клерк будет руководителем, а не сам руководитель. Но с другой стороны, никакой режиссёр не допустит, чтобы артист самостоятельно и от себя что-то делал на сцене, скажем, произносил свой текст, а не исполнял замысел режиссёра.

Так вот, Песков объяснил накладку с голосованием тем, что путин, не имея сотового (личного) телефона, якобы, идентифицировал себя по телефону своего охранника (конвоира).

Это немыслимо – немыслимо, чтобы у руководителя отсутствовал личный, прямой телефон. Даже тогда, когда о сотовых телефонах и фантасты не мечтали, когда телефоны, как таковые, были ещё страшно редкими, личные телефоны – связь минуя помощников и секретарей - были у каждого, мало-мальски крупного руководителя. Как иначе самому связаться с тем, с кем ты хочешь, или близким тебе людям связаться с тобою, минуя секретарей и помощников?

Когда холуй кремлёвских фашистов достаточно умён, чтобы видеть, что на фотографиях с подписью «В.В. Путин» совершенно разные люди, то он начинает балаболить о том, что руководители всех стран имеют двойников типа «это обычная практика». Правда, никого в пример привести не могут, поскольку это бред – никакой государственный деятель не допустит своего двойника – для государственного деятеля это смертельно опасно.

Но вот теперь эти холуи должны доказать, что отсутствие у руководителя страны личного телефона – это «обычная практика».

Да и вдумайтесь: в чём смысл изоляции путина от интернета, в чём смысл лишения его собственной связи с внешним миром?

Правда, мне информация об отсутствии связи путина с внешним миром поступала постепенно, в течение многих лет и посему как-то не откладывалась в голове, как единое целое, - тут я виноват. А ведь изоляция артистов от телефонных и электронных средств связи означает одно – эти путины начисто отрезаны от внешнего мира - они практически в тюрьме. И дело даже не в этом (они сами с этим согласились), а в том, что вот эта изоляция безусловно доказывает (правда, понимающим людям), что мы имеем дело не с настоящим руководителем, а с артистами, играющими роль президента под чьим-то управлением, поскольку настоящий президент не может быть лишён свободы.

А вот что касается артистов в роли президента, то их изоляция оправдана – допусти их самостоятельную связь с внешним миром, и они об отсутствии Путина и о своей роли могут проболтаться даже невольно, не говоря о том, что могут и взбунтоваться.