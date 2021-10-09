Почему российский бензин в Казахстане стоит почти вдвое дешевле, чем в России?

Предпринимаемые властями время от времени попытки выборочно «замораживать» рвущиеся вверх цены, в частности, на топливо и продукты питания, каждый раз терпят фиаско. И хотя правительство пытается удерживать от подорожания сменяющих друг друга лидеров многолетней инфляционной гонки, все у нас непрерывно дорожает.

Можно сказать, что усилиями наших доморощенных реформаторов «невидимая рука рынка» вот уже почти 30 лет показывает нам вполне осязаемую фигу. Как пояснил недавно на «Прямой линии» президент страны, виноват в подорожании различной продукции мировой рынок, частью которого мы теперь являемся. Из пояснений следовало, что если, допустим, цены в странах Евросоюза на их продукцию растут, то по курсу обмена евро или доллара на рубль они должны расти и у нас. Однако непонятно, почему, допустим, морковку, повсеместно выращиваемую в России, или бензин, который вырабатывают в России из нефти, добываемой тоже в России, должны продавать нам по заморским ценам? Казалось бы, если нефть и бензин российские компании в немалых объемах экспортируют в страны Евросоюза, то согласно упомянутому пояснению они должны навязывать Европе свои цены на эти виды продукции. Однако тот же российский бензин у нас продают по надуманным мировым ценам.

Нечто похожее должно было бы наблюдаться и в странах Евразийского экономического союза. На его единой таможенной территории создан как бы общий рынок, активными «игроками» которого являются Казахстан и Россия. Но в Казахстане, где местные компании также добывают нефть и производят из нее бензин, российские нефтяные компании продают там свой бензин на АЗС, как минимум, в 1,5 раза дешевле, чем в России. Поэтому жители и предприятия, к примеру, Оренбурга и прочих приграничных российских территорий стремятся заправлять автомобили в казахстанском Павлограде и других близких к границе местах соседней республики. Почему же так происходит?

Дело в том, что в Казахстане власти рыночными способами вынуждают производителей поддерживать цены на бензин одними из самых низких в мире. Для этого правительство республики нормативно-правовыми и организационными мерами существенно ограничило нефтяным компаниям возможности злоупотреблять своим коллективным монопольным положением на топливном рынке страны.

Во-первых, в Казахстане установлены обязательные для всех компаний значительные доли продаж на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов относительно их добычи и производства. В частности, для бензина разных марок это около 70%, что обеспечивает немалый его запас в стране и способствует конкуренции на внутреннем рынке. Присутствие в Казахстане российских нефтяных компаний вынуждает их придерживаться местных условий, что ограничивает им цены и усиливает конкуренцию на топливном рынке.

Во-вторых, в республике к 2020 году модернизировали нефтеперерабатывающие заводы, что позволило снизить себестоимость производимых топлив и увеличить их производство. Это усилило конкуренцию на рынке, почти полностью позволило отказаться от импорта бензина и дизельного топлива и увеличить их экспорт.

В-третьих, в республике существенно снижена доля налогов в цене продуктов нефтепереработки, что позволило увеличить рентабельность производства и конкурентоспособность продукции.

В России все правительства с завидным упорством десятилетиями имитируют бурную деятельность на ниве ценообразования, в частности, на рынках нефти и топлива, пытаясь директивно, точечным «замораживанием» цен сдерживать их рост. При этом власти одновременно повышают налоги, а Центробанк в нарушение Конституции РФ девальвирует рубль, нарушая его устойчивость, чем увеличивает ценовую инфляцию. Якобы для борьбы с инфляцией ЦБ повышает ключевую ставку, что провоцирует дополнительное увеличение цен. Одновременно правительство и его, так называемая, Федеральная антимонопольная служба – ФАС вместо подачи команды «фас» для блокирования действий нефтяных компаний, злоупотребляющих своим коллективным монопольным положением на рынке углеводородного сырья и топлив, способствуют иными командами их подорожанию.

В апреле этого года в продолжение многолетнего «сизифова труда» по снижению цен глава правительства поручил своему заместителю по энергетике совместно с министром энергетики подготовить нормативный акт о временном запрете экспорта отдельных видов нефтепродуктов. Причина – из-за дефицита на внутреннем рынке они вновь значительно подорожали. В подписанном протоколе было сказано, что в случае необходимости правительство включит бензин в перечень товаров, «существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных (?!) случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Перечень составили еще в 2007 году, когда наблюдался значительный рост цен на зерно, молочную продукцию, растительные масла и другие продукты питания, но, однако, их подорожание все эти годы «успешно» продолжалось.

Вскоре после упомянутого поручения чиновники Минэнерго опубликовали проект нормативного акта, которым предложили запретить на три месяца экспорт бензина, не указав начало запрета. Видимо, таким образом они намеревались заставить нефтяные компании, которые владеют в стране почти всеми НПЗ, увеличить поставки производимого бензина на внутренний рынок и снижать его цены. Однако из данных об объемах производства и экспорта следовало, что в интересах российских потребителей экономически целесообразно было сократить экспорт бензина и одновременно ввести квоты на экспорт нефти с увеличением объема ее переработки и реализации внутри страны.

Прошло еще три месяца. Бензин в отсутствие каких-либо конструктивных мер по наведению порядка на внутреннем рынке продолжал дорожать. По данным Росстата, розничные цены на бензины всех марок к концу июля 2021 года в среднем по стране возросли до 48,44 рублей за литр, в частности, стоимость бензина АИ-98 достигла 56,72 рубля, хотя в 2000 г. средняя цена составляла… 7 рублей. Сейчас средняя розничная цена бензина на автозаправках примерно в 2,5 раза превышает среднюю оптовую цену у его производителей.

Казалось бы, для ликвидации дефицита бензина не востребованную за рубежом нефть нужно было использовать для ее переработки, пригрозив непослушным компаниям в наказание ограничить оставшиеся экспортные поставки. И такая угроза в конце июля от министра энергетики вроде бы последовала. Но она оказалась «пустышкой», так как бензин дорожал и в августе. Происходило это, несмотря на то, что в первом полугодии 2021 года производство бензина в России даже увеличилось на 7,6% - с 18,53 млн. до 19,95 млн. тонн. При этом поставки на внутренний рынок возросли на 16% - до 17,39 млн. т, а экспорт сократился в 1,5 раза - до 2,418 млн. тонн.

За длящимися вот уже почти 30 лет безуспешными попытками властей стабилизировать цены на топливо и продукты питания кроются то ли чьи-то меркантильные интересы, то ли просто чья-то экономическая безграмотность. Казалось бы, в ценообразовании при производстве и реализации нефтепродуктов правительство России могло бы воспользоваться опытом Казахстана и навести для начала порядок с налогообложением в нефтяной отрасли. Однако нерыночных и неграмотных решений в этом деле, которые в конечном итоге оборачивались нараставшим вымогательством налоговых сумм у населения, принято немало.

Причины происходящего до безобразия просты. Власти создали такие экономические условия, при которых российскую нефть оказалось выгодней вывозить за рубеж, чем производить из нее различные топлива и потреблять их внутри страны в интересах отечественной экономики. Пока нефть дорожала и росли ее экспортные поставки, правительство увеличивало на нее экспортную пошлину, чтобы заполучать больше доходов в бюджет и валюты. Как известно, экспортную пошлину выплачивает зарубежный покупатель. Но когда спрос снизился, и цены на нефть упали, экспортная выручка с пошлиной тоже рухнули. Тогда, чтобы поддержать конкурентоспособность за рубежом подешевевшей российской нефти, правительство решило поэтапно ликвидировать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, заменив их акцизами. Попросту говоря, искусственно, за счет российских потребителей, было решено для иностранных покупателей понизить цены на нефть и нефтепродукты, директивно увеличив их рыночную стоимость внутри страны.

Для компенсации убытка бюджета из-за ликвидируемых вывозных пошлин вместо них с 1 января 2019 года власти ввели ежегодно возрастающий налог на добычу полезных ископаемых - НДПИ. Новые поборы, которые в итоге выплачивает население, лукаво назвали «налоговым маневром». Постепенный отказ от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с их обнулением к началу 2024 года компенсируется соответствующим увеличением НДПИ. Одновременно правительство ввело ежегодно увеличиваемый акциз на нефтяное сырье, направляе­мое на переработку. Такое абсурдное «налоговое маневрирование» неизбежно породило новое цепное подорожание всего и вся. Ведь производство любой продукции и формирование ее цен начинаются с добычи различных полезных ископаемых, в частности, углеводородного сырья, его переработки и последующего использования полученного топлива для выработки механической и электрической энергии, необходимой в промышленности и на транспорте.

Цены на бензин растут также за счет взимания на заправочных станциях акциза на него. Виду отсутствия ограничений на экспорт нефти, а он составляет примерно половину объема ее добычи в стране, а также «налоговому маневру», нефтяным компаниям, которые владеют в России почти всеми крупными НПЗ и большей частью АЗС, экспортировать сырую нефть по-прежнему выгодней, чем производить из нее, допустим, бензин и продавать его внутри страны. В результате не всегда в должной мере обеспечиваются сырьем российские НПЗ, и бензином - внутренний рынок, из-за чего возникает их дефицит и они дорожают.

Власти заинтересованы в увеличении доходов бюджета, чему во многом при стагнации промышленности способствует увеличение налогов, ведущее к росту цен. На юридическом языке это называется конфликтом интересов, которые обусловлены выгодой определенных лиц. Затраты нефти в цене литра бензина не превышают 10%, зато налоги достигают 60-70% его рыночной стоимости. К этому нужно добавить ценовую инфляцию, в том числе вследствие спровоцированной в 2014 г. Центробанком и нарастающей по сей день существенной девальвации рубля. Граничащее с диверсией обесценивание национальной валюты привело к значительному «подорожанию» доллара в рублевом исчислении, дополнительному вследствие этого увеличению цен, снижению реальных доходов и покупательной способности населения. В 2020 г. доллар в сравнении с рублем «возрос» за год почти на 30%, а с 2014-го по июль 2021 года - более чем на 200%.Так как в стране велика доля импортной продукции, это вносит существенный вклад в увеличение ценовой инфляции.

Все издержки при производстве и реализации продукции вместе с налогами включаются в ее цену. Но промышленная продукция сама по себе никому не нужна, если она не востребована в производстве потребительских товаров и услуг. Поэтому все упомянутые издержки концентрируются в цене потребительских товаров и услуг, которые оплачивает в конечном итоге население из своего дохода, и они возвращаются изготовителям продукции.

Стараясь как-то скомпенсировать потери от падения спроса и цен на нефть за рубежом, а также от спровоцированной Центробанком нарастающей девальвации рубля, оптовые и розничные продавцы бензина повышали на него цены внутри страны. В то же время правительство продолжало увеличивать акцизный сбор за перерабатываемую нефть, а нефтяники закладывали возраставший акциз в стоимость топлива. Такая «борьба» с подорожанием была абсурдной. Тем не менее, власти ее продолжали. С 1 января 2018 г. возрос также НДС, а в мае того же года произошел в стране еще один скачок нефтяных цен, что привело к новому росту стоимости бензина. Розничные цены на бензин продолжали расти, и сейчас, как отмечалось, в среднем по Российской Федерации они превышают среднюю цену у его производителей в 2,5 раза!

После значительного в 2018 году подорожания топлива, спровоцированного неумным налоговым, валютным и административным регулированием, правительство договорилось с нефтяными компаниями об очередной «заморозке» внутренних оптовых цен. Но нефтяникам невыгодно поставлять нефть и нефтепродукты на российский рынок по фиксированной стоимости в девальвированных рублях, так как экспортные цены превышали внутренние. Поэтому с 1 января 2019 года правительство, в дополнение к «налоговому маневру», стало возмещать (!!!) компаниям недополученные доходы при поставках нефти и топлива на внутренний рынок. Если цены на нефть и горючее внутри страны в валютном эквиваленте оказываются ниже экспортных, нефтяники получают денежную компенсацию из федерального бюджета. Если же внутренние цены превышают экспортные, то компании отчисляют в казну соответствующую часть своей прибыли. Но это правило правительство почему-то не распространило на АЗС, принадлежащие малому и среднему бизнесу. Поэтому их владельцы работают на грани рентабельности и при понижении стоимости бензина многие из них могут разориться.

«Демпфер», как аллегорически назвали чиновники эту антирыночную сделку с крупными нефтяными компаниями за счет населения страны, а также малого и среднего бизнеса, позволил лишь ненадолго несколько замедлить подорожание бензина. Поэтому для большего эффекта «демпферные» выплаты компаниям в течение 2021-2023 гг. решили увеличить за счет доходов бюджета до 350 млрд. рублей. При этом почти половину суммы скомпенсируют за счет увеличения нефтяного НДПИ.

Как отмечалось, непрерывное подорожание продукции во многом спровоцировано разрушительным для экономики налогообложением и граничащей с диверсией девальвацией рубля. С 2014 г. рубль в сравнении с долларом «пал» более чем на 200%. Вместе с тем около 90% налога с выручки, ложно именуемого НДС, не попадает в бюджет и включается в рыночную стоимость продукции в качестве доходов ее изготовителей и продавцов. Это ежегодно составляет порядка 30-35 трлн. рублей (!!!), которые становятся доходом узаконенного Налоговым кодексом «теневого бизнеса». Чтобы навести порядок в стране с ценообразованием, снизить поборы с населения и предприятий, и увеличить доходы бюджета, предлагалось, как показано в публикации «Честный отъем денег у населения», бизнеса и государства по Налоговому кодексу («Промышленные ведомости» № 5-6, июнь 2021 г.), ликвидировать псевдоНДС, а также нормировать прибыль товаропроизводителей и продавцов продукции с изъятием сверхприбыли в бюджет.

Налог с выручки, ошибочно именуемый НДС, начисляемый в конечном итоге на доход населения страны, в ценах 2019 г. составил оценочно около 40,2 трлн. рублей. Однако в федеральный бюджет поступило лишь 4,481 трлн. рублей или около 11% начисленной суммы. Остальные оценочно 35,7 трлн. рублей в качестве оброка с населения достались множеству субъектов хозяйственной деятельности. Заполучили они эти деньги «на халяву», трансформировав их в свои доходы путем спекулятивного увеличения цен на продукцию и услуги, в том числе благодаря фиктивным договорам на невыполненные работы и возврату псевдоНДС за фиктивный экспорт.

Ликвидация этого налога позволит увеличить доход консолидированного бюджета примерно на 20 трлн. рублей и снизить при этом налоговую нагрузку на население оценочно на 15 трлн., что позволит увеличить его покупательную способность. При этом существенное увеличение доходов консолидированного бюджета позволит ликвидировать часть других налогов, что повысит рентабельность предприятий. В частности, можно будет ликвидировать акцизы на перерабатываемую нефть и бензины, а также налог на добычу полезных ископаемых – НДПИ. В 2019 г. НДПИ совместно с некоторыми сборами за пользование недрами составил 6,258 трлн. рублей. Взимается он сейчас вместе с налогом с выручки, что приводит к двойному налогообложению за пользование недрами. При ликвидации НДПИ не будут отвлекаться оборотные средства горнодобывающих и нефтегазовых компаний для выплат этого налога. Это позволит снизить цены на природные ресурсы и топливо, что дополнительно уменьшит налоговую нагрузку на население и бизнес. А пока правительство увеличивает поборы с сырьевых добывающих компаний и населения так называемыми «налоговым маневром» и «демпфером».

Дороговизна продукции и услуг во многом обусловлена присвоением предприятиями почти 90% начисляемого псевдоНДС. Эту сумму, как отмечалось, они трансформируют в свой доход за счет спекулятивного увеличения цен разными способами. Чтобы при ликвидации псевдоНДС снизились и стабилизировались цены на продукцию и услуги, потребуется ввести дифференцированное нормирование прибыли товаропроизводителей относительно себестоимости их продукции, и прибыли продавцов – относительно рыночной цены товаропроизводителей. Сверхприбыль будет изыматься в бюджет. Тем самым при стабилизации цен будут также ликвидированы перекупщики продукции и спекулянты.

Ликвидация налога с выручки с увеличением при этом доходов консолидированного бюджета позволила бы не прибегать к увеличению возраста выхода на пенсию, повысить размеры пенсионных выплат, восстановить незаконно ликвидированную индексацию пенсий работающих пенсионеров... Скорректированную систему налогообложения можно было бы использовать в странах Евразийского экономического союза, чтобы выровнять условия хозяйствования на единой таможенной территории. Сейчас Россия несет немалые убытки от такой интеграции. Но при всех выгодах предлагаемых изменений возникают серьезные опасения в возможности их осуществления. Ведь тогда кому-то придется признать, что по их недосмотру или, возможно, умыслу в стране много лет процветает «теневой бизнес», легализованный Налоговым кодексом, что наносит громадный ущерб национальной безопасности.

В маяеэтого года президент страны поручил правительству «обеспечить… применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса». Отчитаться об исполнении поручения следовало еще до 1 июля. Но как скоро можно будет добиться исполнения того, чего не могли осуществить почти тридцать лет все правительства страны, пока неизвестно. Не повторится ли и в этом случае история с выполнением майских президентских указов 2012 года о национальных проектах, удвоении ВВП и прочих директив?