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Московский листок

Иностранцев проверят на лояльность

Опубликовано 09.10.2021 в разделе комментариев 0

лавров мид захарова
Иностранцев проверят на лояльность

МВД РФ готовит для иностранцев новый порядок въезда и выезда из России.

В конце июня сообщалось, что иностранные граждане по прибытии в Россию должны будут подписывать «соглашение о лояльности», чтобы иностранец был в курсе ограничений и запретов, а также о последствиях их несоблюдения. 

23 июня Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязанность выезжающих в Россию мигрантов проходить медицинское освидетельствование, фотографирование и дактилоскопическую регистрацию.

***

Замечательно, что теперь к нам в Россию будут пускать только лояльных иностранцев. А нелояльные - зачем нам тут? У нас своих нелояльных хватает. А лояльных, наоборот, маловато - по три дня голосуем, чтобы набрать конституциннное большинство партии власти. За оджин день не получается никак.

И прививки все им разом, от коклюша, коронавируса и эпидемического паротита. И отпечатки пальцев, чтоб знали, что не скроются.

Да и вообще, зачем нам здесь иностранцы вообще? Своих девать некуда, а тут еще понаезжают...

Надо бы, наоборот, какое-нибудь такое правило, чтобы от своих лишних тоже избавляться. Пусть в Америку едут, там свобода. А у нас нечего...

А.Б.



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