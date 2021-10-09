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Московский листок

Кремль поздравил Муратова, чем вызвал истерику Соловьева

Опубликовано 09.10.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Кремль поздравил Муратова, чем вызвал истерику Соловьева

Что ж, западные партнеры российского режима люди рациональные и решили совсем уж не загонять в угол Путина, присуждая Нобелевскую премию Навальному. В то же время, раздражение от Путина велико и совсем без «подарка» российского президента не оставили, присудив премию главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Впрочем, в Кремле были так рады, что все-таки это не Навальный, что даже поздравили господина Муратова.

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам. Он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», — сказал Песков.

Надо полагать, что теперь МИД и пропагандисты на федеральных каналах обойдутся без уже заготовленных заявлений об «очередном русофобском выпаде Нобелевского комитета». Придется либо молчать, либо изображать удовольствие на лице и тоже поздравлять.

Правда, очевидцы рассказывают, что поздравление Дмитрия Муратова из Кремля вызвало истерику у Владимира Соловьева, что и не удивительно. Соловьев так старался бороться с «врагами России» и «иностранными агентами», что попал под санкции и не исключено, что даже лишится своих имений в Италии. А Кремль тут с «врагами России», «навальнистами», «пятой колонной» в лице Муратова прямо обнимается и поздравляет. А ради чего тогда собственно Соловьев под санкциями, ради чего под угрозой итальянские имения. «Зачем мне всё это тогда нужно?» - кричал, по словам очевидцев, Соловьев. И, действительно, зачем?



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Всего комментариев к статье: 1
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Смысл написал 09.10.2021 00:41
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