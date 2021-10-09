Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, и это тоже раскололо общество. Такое впечатление, что в нашем обществе что ни случись - все его раскалывает... Лк 11:17. "Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет".

Казалось бы, нобелевский комитет принял соломоново решение - назначением явного оппозиционера лауреатом премии, Путину дан четкий сигнал: в царстве не все в порядке. Но мосты не сожжены - новый лауреат вовсе не шьет трусы для ФСИН в колонии, а вполне себе упитан, с властью в диалоге, пусть и критическом, и, кажется, никогда не получал даже административного ареста в ходе своей борьбы. Приемлемый для кремля человек. То есть Путин еще не совсем пропащий для "прогрессивного человечества", он еще может встать на путь исправления...

А изнутри как оно выглядит?

А изнутри есть два наших свежих опроса, на ФОРУМе.мск и Социал ZA. Оба опроса - это "контрольная закупка" по итогам опроса Левада-центра: Доверие россиян к Путину упало до минимума за 9 лет

И что там нам говорит глас народа, он же "глас божий"?

А говорит он нам - идите-ка вы все нафиг, причем на обоих все же разных ресурсах результат поразительно схожий: 94 процента опрошенных не доверяют вообще никому! Ни президенту, ни думе, ни церкви, ни СМИ. Никому!

Но если расположить результаты так, будто 94% "никому" несущественны, то оставшиеся крохи доверия достаются:

3% президенту;

2% церкви;

1% СМИ.

Обратим внимание, в обоих опросах новоизбранная Дума получает твердые нули!

Обычно вновь избранные орган обладает большей легитимностью, чем избранные ранее. Напомню, избранный первым президентом РФ Ельцин обладал большей легитимностью, чем избранный чуть ранее Верховный совет, хоть тот же Ельцин даже на выборы шел как председатель президиума того же ВС РСФСР.

Та же история была и в Москве, где бывший председатель Моссовета Г.Х.Попов получив статус первого мэра столицы, приобрел большую легитимность, чем избранный с ним же демократический представительный орган.

В том числе это и позволило вскоре обоим расстрелять советскую власть, опираясь на полученную свою новую легитимность.

Даже Собчак, избранный в тот же день, что Ельцин и Попов на довыборах от Ленинграда всего лишь депутатом ВС РСФСР, получил фактическую власть над городом на Неве, что и закрепил на новых выборах мэра. И отсюда же тянется ниточка к власти Путина, в тот момент скромного помощника проректора ЛГУ.

А что сейчас видим?

Новая Государственная дума имеет кредит доверия, равный нулю! Да, пусть и в отдельной страте - что такое 21 тысяча голосов оппозиционно настроенных избирателей?

Но это значит всего лишь то, что у значительной части населения страны новая власть никаким доверием и уважением не пользуется. Вспомним опять Евангелие от Луки...

Однако, забавно - в оставшейся части избирателей президент пользуется наивысшей легитимностью по сравнению и со СМИ, и даже с церковью!

Это, конечно, привет и "отцам церкви", ведущим себя как филиал Администрации президента по работе с верующими. Но и всем нам привет горячий из тех времен, когда храмы переоборудовались под склады, и никого из современников это особо не возмущало. Печальна судьба государственной церкви в эпоху смены государств.

Ну и СМИ.

Давайте прямо - популярность журналистики по сравнению с периодом Перестройки сошла почти на нет. Почти. До 1 процента в общественном мнении. В том числе и золотые времена "Новой газеты" тоже.

Общественное мнение проявляет себя через неформальные медиа, в соцсетях. Тот же Навальный, занимавшийся в последние годы журналистским трудом, с журналистикой и журналистами не ассоциируется вообще. Он "блогер".

Журналистское время закончилось (с прискорбием сообщаю это как член Союза журналистов Москвы с 1989 года), и молодая часть общества вообще не понимает "кто такой муратов".

А свежий нобелевский лауреат не понимает этой части общества, и пишет в блоге на "Эхе Москвы": "Виноват ли я в том, что премию получила газета, а не Навальный? Пошли в жопу. Никакого чувства вины я не испытываю".

Ну, во-первых, не газета, в Дмитрий Муратов персонально. Это как Россия и Путин, вещи взаимосвязанные, но не идентичные.

А во вторых, решение Муратова перевести часть премии в фонд «Круг добра», помогающий детям с редкими заболеваниями, который создал Владимир Путин, говорит о том, что некоторая неловкость все же имеется. И новый нобелиат вполне способен ее ощущать.

Он же хороший человек, на самом деле, но он человек в системе. А 94 процента опрошенных сообщают, что их именно от этой системы и воротит!

Поэтому всего 1 процент доверия СМИ и 2 процента у церкви.

А 3 процента у Путина - это те, кто принюхался, притерпелся и вполне неплохо устроился. Я даже думаю, что таких побольше в процентном отношении. И это опять подтверждает правоту евангелиста Луки и его собеседника.

Так опустеет ли царство, разделившееся в себе? Не знаю. Но тех, кто присуждает нобелевские премии, этот вариант тоже вполне устраивает.

Этот вариант вообще всех устраивает, кроме тех 94 процентов из нашего опроса. Но, кроме нас, их никто ни о чем не спрашивает, ни внутри, ни снаружи. Их в смысле нас.