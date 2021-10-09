Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полный Делягин No11

Опубликовано 09.10.2021 в разделе комментариев 0

#социалза #делягин #новости #михаилделягин

Обзор новостей за неделю от Михаила Делягина.

#делягин#СоциалЗа#новости#михаилделягин



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кому вы доверяете больше всего?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин No11
Полный Делягин No11
09.10.2021
О роли лидера КПРФ в новейшей истории России
О роли лидера КПРФ в новейшей истории России
09.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полный Делягин No11 (0)
"Царство, разделившееся само в себе, опустеет" (7)
О роли лидера КПРФ в новейшей истории России (3)
Кремль поздравил Муратова, чем вызвал истерику Соловьева (13)
Тюрьма артистов Путина (52)
Почему российский бензин в Казахстане стоит почти вдвое дешевле, чем в России? (4)
Иностранцев проверят на лояльность (12)
Доверие россиян к Путину упало до минимума (1)
Главред "Новой газеты" - Нобелевский лауреат! (19)
Пропагандисты власти превратились в роботов (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Принюхались к кремлю, принюхаемся и к нобелевскому комитету при ФСИН
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Разумков будущий президент или кандидат в покойники: Как Зеленский будет защищать свою власть?
Дарья Митина Дарья Митина: Платошкина послушала
Дарья Митина Дарья Митина: "Страх"
Дарья Митина Дарья Митина: Смятение в рядах
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss