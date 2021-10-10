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В ответ на обман - забастовка!

Опубликовано 10.10.2021 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
В ответ на обман - забастовка!

Источник: http://socialismkz.info/

Рабочие транспортного сервисного предприятия ТОО «Кезби», бастовавшие с 30 июня по 7 июля в Жанаозене, в итоге были нагло обмануты работодателем и властями, которые заключили с коллективом меморандум о повышении заработной платы на 50% и удовлетворения требований об улучшении условий труда, начисления обязательных надбавок за переработку и деятельность во вредных условиях труда.

 

После оговоренного срока в своих платежках рабочие увидели, что зарплата на самом деле ниже на 20-30 процентов, хотя акимы города и Мангистауской области заверяли, что повышение произойдет по графику. Поняв, что их обвели вокруг пальца, 8 октября водители, бурильщики, ремонтники отказались выходить на работу, приступив к захватной забастовке.

 

Как и в июле бастующие остались на территории предприятия, отказавшись уходить и не дав вывезти технику. В этот раз рабочие настроены решительно и намерены вести длительную забастовку до полного удовлетворения ранее поставленных требований. Тем более, что коллектив ТОО «Кезби» ранее требовал увеличения зарплаты на 100 процентов, но в последующем согласился на 50.

 

Этот случай показывает, что обещания чиновников не являются гарантией выполнения требований и для властей было важно любыми способами летом погасить забастовку, а не следовать достигнутым соглашениям. Тем более, что прежний областной аким Серикбай Трумов, дававший обещания, уже сменился и на его место 7 сентября пришел Нурлан Ногаев, ставший жесткими методами подавлять стачки в Жетыбае, Актау и Жанаозене.

 

Кроме этого, коллектив так и не смог добиться главного, а именно возвращения в состав основного производства в лице компании «КазМунайГаз». Дело в том, что частная контора ТОО «Кезби» появилась в результате проведенной оптимизации производства в результате чего рабочие потеряли в зарплате, социальных льготах и гарантиях. Нынешние работодатели не хотят заключать с коллективный договор и признавать независимый профсоюз.

 

Также не смогли добиться отмены оптимизации и включения в состав основного производства и бастовавшие рабочие нескольких сервисных предприятий Жетыбая, бастовавших в августе и сентябре этого года. Это говорит о том, что в ситуации, когда основные требования рабочих вспомогательных и обслуживающих компаний удовлетворены не были, забастовки вспыхнут в ближайшее время в Мангистауской области и в соседних добывающих регионах с новой силой.

 

Наша задача активно информационно и политически поддержать бастующих рабочих ТОО «Кезби» с целью недопущения репрессий, массовых увольнений и использования судов для признания стачки незаконной. Важно также, чтобы жители и собратья соседних предприятий активно помогли своим товарищам и близким в их борьбе.



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