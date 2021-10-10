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Московский листок

Смертность в России установила рекорд со времен распада СССР

Опубликовано 10.10.2021 в разделе комментариев 0

геноцид вымирание смертность
Смертность в России установила рекорд со времен распада СССР

Уровень рождаемости в России тем временем снизился еще на 1%. За январь–август 2021 года в стране умерли 1,523 миллиона человек, сообщил в пятницу Росстат. По сравнению с тем же периодом прошлого года число умерших выросло на 18,5%, или 238 тысяч человек.

Накопленным итогом за последние 12 месяцев (с сентября-2020 по август-2021 включительно) смертность в России достигла 2,36 миллиона человек, повторив рекорд за весь постсоветский период, установленный в 2003 году. Число умерших оказалось даже выше, чем в худшие годы 1990-х, когда страна столкнулась с массовой безработицей, гиперинфляцией и обвалом экономики. Тогда рекордное число смертей было зарегистрировано в 1994 году (2,3 миллиона), после чего их число снизилось до 2 миллионов в 1998-м.

Уровень рождаемости в России тем временем снизился еще на 1%. За 8 месяцев в стране родились 928,2 тысячи детей. Накопленным итогом за 12 месяцев рождаемость составила 1,426 миллиона детей и обновила минимум с 2002 года. В результате естественная убыль населения ускорилась еще в 1,7 раза, до 593,5 тысячи человек.

***

Я давно и с надоедливым усердием пишу, что продолжительность жизни и состояние здоровья населения - это главный показатель, по которому можно оценивать власть. Все эти индексы, росты и позитивные динамики - ничто, если вы уже умерли.

И если естественная убыль населения увеличилась почти на 600 тысяч человек, то это именно 600 тысяч человек - это город вроде Владивостока или Ярославля.

У нас собирались довести численность Владика до миллиона? Заметим, что в 1991 году численность населенияч этого города была 650 тысяч, на полсотни тысяч больше, чем сейчас.

И где они собираются брать свежие миллионы новых жителей для пяти новых городов? Главное - зачем?

А.Б.



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