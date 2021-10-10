В Москве на 20% поднимут налоги на жилую недвижимость

С 2022 года средняя кадастровая стоимость жилья, к которой привязана ставка налога, увеличится на 21,4%, сообщает ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».

В среднем квадратный метр в столичных многоэтажках, по кадастровой оценке, будет стоить 181 тысячу рублей против 149 тысяч сейчас.

В Центральном кадастровом округе Москвы показатель увеличится на 21,7%, в Северо-Восточном - на 21,1%, в Восточном - на 22,3%, в Юго-Восточном - на 23%, в Южном - на 22,4%, в Юго-Западном - на 21,4%, в Западном - на 22,3%, в Северо-Западном - на 23,6%, в Северном - на 23%.

Чуть меньше рост кадастровой стоимости будет за пределами МКАД. В Кадастровом районе Щербинка он составит 20,7%, в Первомайском - 19,6%, в Зеленоградском - 19,2%, в Троицке - 14,7%.

Соответственно, налоговое бремя для москвичей вырастет пропорционально увеличению кадастровой стоимости - более чем на 20%. Повышенный налог собственники начнут платить уже с 2023 года - за предыдущий 2022-й налоговый год.

А чего вы, собственно, хотели? Инфляция весьма значительна, рубль плавно обесценивается, а выборы проиграны.

Горе побежденным.

А.Б.