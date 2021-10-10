Днипро готовится к техногенной катастрофе

В украинском городе Днипро, который в нормальное время был Днепропетровском, есть завод Южмаш – Южный машиностроительный завод. Это - особый завод. Раньше там строили ракеты, теперь, кажется, трамваи какие-то... Раньше об этом заводе все знали, и директор этого завода стал даже президентом Украины по фамилии Кучма.

А сейчас на заводе сложилась отчаянная ситуация. В 2016 году Минобороны туда доставил на временное хранение гептил – высокотоксичное ракетное топливо. Например, его канцерогенные свойства используются в исследованиях для получения у крыс колоректальной карциномы.

Минобороны гарантировал, что завод получит достаточно средств, чтобы обеспечить надёжное хранение гептила. Но завод ничего не получил. Одна из цистерн с гептилом, согласно информации со ссылкой на директора завода, уже разгерметизировалась.

9 октября завод отправил официальное письмо, в котором указано, что на хранение гептила требуется 20 миллионов гривен, а отсутствие государственной программы означает, что и в будущем году этих денег не будет. Завод предупреждает, что у них нет средств даже на выплаты зарплаты.

А с другой стороны, зачем покойникам зарплата?