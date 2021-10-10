Рогозин как киновед оказался круче Американской киноакадемии. На очереди НАСА

Известный киновед и кинокритик Дмитрий Рогозин считает чушью сюжет голливудского фильма "Марсианин", основанного на одноимённом научно-фантастическом романе Энди Вейера.

Вот в настоящее время на Международной космической станции ведутся съемки художественного фильма "Вызов". По сюжету врача, которую играет актриса Юлия Пересильд, срочно отправляют на станцию, чтобы сделать операцию человеку, которого играет космонавт Олег Новицкий.

Сюжет, конечно, реалистичен до крайности. Особенно про операцию в невесомости, где кровь не стекает вниз, а собирается в круглые шарики и летает по всему кораблю.

"Марсианин" претендовал на "Оскар" и завоевал "Золотой глобус".

Полагаю, «Вызов» получит все российские кинопремии, а вот с международными – вопрос…

Хотя в номинации наиболее затратных картин может занять заметное место.

А.Б.