Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Смертность в России установила рекорд со времен развала СССР https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Москве на 20% поднимут налоги на жилую недвижимость https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Росстат поменяет методику подсчета доходов россиян
4 Полицейские отделались легким испугом за фабрикациию дел о наркотиках
5 Днипро готовится к техногенной катастрофе https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Рабочие в Казахстане начали захватную забастовку https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Столетний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шуэц предстал перед судом в Германии
8 Рогозин как киновед оказался круче Американской киноакадемии. На очереди НАСА
9 Медузы захватили Азовское море
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