Медузы захватили Азовское море #социалза #нобелевка #смертность Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Нобелевка, #СоциалЗа, #смертность 1 Смертность в России установила рекорд со времен развала СССР https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Москве на 20% поднимут налоги на жилую недвижимость https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Росстат поменяет методику подсчета доходов россиян 4 Полицейские отделались легким испугом за фабрикациию дел о наркотиках 5 Днипро готовится к техногенной катастрофе https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Рабочие в Казахстане начали захватную забастовку https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Столетний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шуэц предстал перед судом в Германии 8 Рогозин как киновед оказался круче Американской киноакадемии. На очереди НАСА 9 Медузы захватили Азовское море



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