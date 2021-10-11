Камера смотрит в мир

Приз 17-го Казанского Международного Фестиваля Мусульманского Кино за лучший сценарий полнометражного игрового фильма получил иранский режиссер Хабиб Бави Саджед за фильм «Сами», снятый по его же сценарию.

Видимо, стирание грани между художественным и документальным кино - мировой тренд: в фильме задействован единственный профессиональный актер, погруженный в естественную среду иранской провинции Хузестан, населённой арабами («Сами» - первый в истории иранского кинематографа фильм, снятый на хузестанском диалекте арабского языка). Это медитативная и монотонная картина, затрагивающая одну из самых чувствительных и болезненных тем, связанных с ирано-иракской войной 40-летней давности.

Более 16 миллионов неразорвавшихся мин осталось в земле приграничных районов Ирана, более 7 тысяч мин взорвалось в последние годы, унеся с собой человеческие жизни, каждый десятый погибший - ребёнок. Сами - депрессивный персонаж, травмированный прошедшей войной: потерял жену, дочь осталась инвалидом, остаток жизни решил посвятить обезвреживанию мин и сражению с государственной бюрократией, по его мнению, не прилагающей к тому усилий. Пересвеченное светофильтрами изображение даёт ощущение ослепляющего пустынного солнца. Достоинства сценария остались для меня знаком вопроса - на мой взгляд, драматургически как раз фильм провисает.

Турецкий фильм «Сторож брату своему» получил в Казани две важные кинопремии - его создатель Ферит Карахан был отмечен как лучший режиссер полнометражного игрового фильма, а юный Самет Йылдыз получил заслуженный приз как лучший актер. Ранее эта замечательная лента получила приз ФИПРЕССИ Московского Международного Кинофестиваля и ряд других наград мировых кинофорумов. История трогательной дружбы и товарищества двух друзей-школьников из затерянной в заснеженных восточноанатолийских горах школы-интерната для курдских детей - правдивый и острый взгляд на целый комплекс проблем турецкой системы образования: всепоглощающая бюрократия, торжество формального подхода к детям, прущий из всех углов национализм и грубое отуречивание национальных меньшинств, тотальная коррупция, кумовство, безответственность и подобострастие перед начальством. Незамысловатый подтекст легко считывается любым зрителем, имеющим представление, как в Турции устроена социальная жизнь: уединенная провинциальная школа - мини-модель турецкого общества в целом, и рассказанная авторами история поднимается до высокого уровня обобщения. Отчаянные попытки главного героя спасти внезапно заболевшего одноклассника и друга наталкиваются на целый ряд препятствий, из которых только одно природно-погодное - снежная буря, а остальные препоны - социальные, человеческий фактор. И вроде бы фабула лишена примитивной чёрно-белой бинарности - в фильме нет плакатных злодеев, и вроде бы все стараются помочь несчастному ребёнку, но вся совокупность перечисленных социальных иэъянов превращает, казалось бы, обычную бытовую ситуацию в трагедию.

Отрадно наблюдать ренессанс азербайджанского кино. «Новая азербайджанская волна» вынесла в фестивальный конкурс сборник абсурдистских киноновелл «Билясувар» Эльвина Адыгозела - лиричные, грустные и в то же время ироничные рассказы о земляках режиссёра из южноазербайджанского Билясуварского района. Самые обычные бытовые ситуации, показанные сквозь призму авторской нежности и трепетной любви к простым, бесхитростным и непафосным людям из глубинки. Горький юмор и фантасмагорический привкус роднят зарисовки Адыгозела с философскими притчами Данелии и искрометными «энциклопедиями народной жизни» Кустурицы. Центральная новелла сборника - о провинциальной певичке, звезде сельских корпоративов (перед глазами сразу встаёт «Чёрный обелиск» из «Черной кошки, белого кота»), которую приезжает снимать «знаменитый столичный кинооператор» (безработный фрилансер, у которого в самый ответственный момент садится батарейка в камере, а на возвращение в Баку нет денег, и начинается этакий азербайджанский «Город Зеро»).