Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Камера смотрит в мир

Опубликовано 11.10.2021 автором в разделе комментариев 2

кино москва митина
Камера смотрит в мир

Приз 17-го Казанского Международного Фестиваля Мусульманского Кино за лучший сценарий полнометражного игрового фильма получил иранский режиссер Хабиб Бави Саджед за фильм «Сами», снятый по его же сценарию.

Видимо, стирание грани между художественным и документальным кино - мировой тренд: в фильме задействован единственный профессиональный актер, погруженный в естественную среду иранской провинции Хузестан, населённой арабами («Сами» - первый в истории иранского кинематографа фильм, снятый на хузестанском диалекте арабского языка). Это медитативная и монотонная картина, затрагивающая одну из самых чувствительных и болезненных тем, связанных с ирано-иракской войной 40-летней давности.

Более 16 миллионов неразорвавшихся мин осталось в земле приграничных районов Ирана, более 7 тысяч мин взорвалось в последние годы, унеся с собой человеческие жизни, каждый десятый погибший - ребёнок. Сами - депрессивный персонаж, травмированный прошедшей войной: потерял жену, дочь осталась инвалидом, остаток жизни решил посвятить обезвреживанию мин и сражению с государственной бюрократией, по его мнению, не прилагающей к тому усилий. Пересвеченное светофильтрами изображение даёт ощущение ослепляющего пустынного солнца. Достоинства сценария остались для меня знаком вопроса - на мой взгляд, драматургически как раз фильм провисает. 

Турецкий фильм «Сторож брату своему» получил в Казани две важные кинопремии - его создатель Ферит Карахан был отмечен как лучший режиссер полнометражного игрового фильма, а юный Самет Йылдыз получил заслуженный приз как лучший актер. Ранее эта замечательная лента получила приз ФИПРЕССИ Московского Международного Кинофестиваля и ряд других наград мировых кинофорумов. История трогательной дружбы и товарищества двух друзей-школьников из затерянной в заснеженных восточноанатолийских горах школы-интерната для курдских детей - правдивый и острый взгляд на целый комплекс проблем турецкой системы образования: всепоглощающая бюрократия, торжество формального подхода к детям, прущий из всех углов национализм и грубое отуречивание национальных меньшинств, тотальная коррупция, кумовство, безответственность и подобострастие перед начальством. Незамысловатый подтекст легко считывается любым зрителем, имеющим представление, как в Турции устроена социальная жизнь: уединенная провинциальная школа - мини-модель турецкого общества в целом, и рассказанная авторами история поднимается до высокого уровня обобщения. Отчаянные попытки главного героя спасти внезапно заболевшего одноклассника и друга наталкиваются на целый ряд препятствий, из которых только одно природно-погодное - снежная буря, а остальные препоны - социальные, человеческий фактор. И вроде бы фабула лишена примитивной чёрно-белой бинарности - в фильме нет плакатных злодеев, и вроде бы все стараются помочь несчастному ребёнку, но вся совокупность перечисленных социальных иэъянов превращает, казалось бы, обычную бытовую ситуацию в трагедию. 

Отрадно наблюдать ренессанс азербайджанского кино. «Новая азербайджанская волна» вынесла в фестивальный конкурс сборник абсурдистских киноновелл «Билясувар» Эльвина Адыгозела - лиричные, грустные и в то же время ироничные рассказы о земляках режиссёра из южноазербайджанского Билясуварского района. Самые обычные бытовые ситуации, показанные сквозь призму авторской нежности и трепетной любви к простым, бесхитростным и непафосным людям из глубинки. Горький юмор и фантасмагорический привкус роднят зарисовки Адыгозела с философскими притчами Данелии и искрометными «энциклопедиями народной жизни» Кустурицы. Центральная новелла сборника - о провинциальной певичке, звезде сельских корпоративов (перед глазами сразу встаёт «Чёрный обелиск» из «Черной кошки, белого кота»), которую приезжает снимать «знаменитый столичный кинооператор» (безработный фрилансер, у которого в самый ответственный момент садится батарейка в камере, а на возвращение в Баку нет денег, и начинается этакий азербайджанский «Город Зеро»).



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
хотите поспорить с авторами?
Митина написал 11.10.2021 01:00
ну, удачи.
Но лучше изучите матчасть, об ирано-иракской войне масса литературы и документов.
Ответить
(без названия)
Не может быть! написал 11.10.2021 00:35
Более 16 миллионов неразорвавшихся мин осталось в земле приграничных районов Ирана..
Может, 160 миллионов, что, примерно, одинаково, так как невозможно по-определени.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кому вы доверяете больше всего?:
Результаты
Интернет-ТВ
Медузы захватили Азовское море
Медузы захватили Азовское море
10.10.2021
О роли лидера КПРФ в новейшей истории России
О роли лидера КПРФ в новейшей истории России
09.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Камера смотрит в мир (2)
Медузы захватили Азовское море (0)
Рогозин как киновед оказался круче Американской киноакадемии. На очереди НАСА (14)
Днипро готовится к техногенной катастрофе (3)
В Москве на 20% поднимут налоги на жилую недвижимость (3)
До мышей донаграждаются! Из истории отечественного Нобеля (14)
В ответ на обман - забастовка! (1)
Смертность в России установила рекорд со времен распада СССР (33)
Полный Делягин No11 (3)
"Царство, разделившееся само в себе, опустеет" (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Игра в кальмара, настроения миллионов и замшелый идиот Леонид Волков
Дарья Митина Дарья Митина: Гран-При
Дарья Митина Дарья Митина: Новые плюхи
Дарья Митина Дарья Митина: Ну вот наконец правильные буковки
Дарья Митина Дарья Митина: Смотрите, кто ушёл....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss