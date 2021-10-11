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Московский листок

Жириновский предложил ввести "ярлыки на княжение"

Опубликовано 11.10.2021 в разделе комментариев 1

лдпр жириновский
Жириновский предложил ввести "ярлыки на княжение"

Жириновский предложил назначать глав регионов методом Золотой Орды — отменить выборы и ввести в стране аналог «ярлыка на княжение». Таким образом он прокомментировал законопроект о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд. 

По его словам, смысл законопроекта заключается в укреплении вертикали исполнительной власти. Жириновский отметил, что проведение выборов губернаторов нелогично.

«Главы — это, по сути, наместники президента. Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть», — отметил политик.

***

Кажется, Жириновского опять неправильно поняли - он прямо поиздевался над нашей избирательной системой, а его слова восприняли как безудержную лесть в адрес кремля...

"Выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть", - сказал Жириновский, и это точно не похвала ркемлю. Не пожалел даже собственного выдвиженца Дегтярева, только что "избранного" губернатором.

Ну и ханский ярлык...  Путин, выходит, даже не император, не царь, а хан... А губернаторы - сатрапы?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Хоюдят в тайгу парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 11.10.2021 02:04
Если бы дебилоид-Жирик посмотрел интервью с С.Пугачевым в передаче "В гостях у Гордона", то вообще бы про ГолуБую Моль не упоминал как о президенте.
Не президент это, а сoпля!
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