Жириновский предложил ввести "ярлыки на княжение"

Жириновский предложил назначать глав регионов методом Золотой Орды — отменить выборы и ввести в стране аналог «ярлыка на княжение». Таким образом он прокомментировал законопроект о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд.

По его словам, смысл законопроекта заключается в укреплении вертикали исполнительной власти. Жириновский отметил, что проведение выборов губернаторов нелогично.

«Главы — это, по сути, наместники президента. Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть», — отметил политик.

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Кажется, Жириновского опять неправильно поняли - он прямо поиздевался над нашей избирательной системой, а его слова восприняли как безудержную лесть в адрес кремля...

"Выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть", - сказал Жириновский, и это точно не похвала ркемлю. Не пожалел даже собственного выдвиженца Дегтярева, только что "избранного" губернатором.

Ну и ханский ярлык... Путин, выходит, даже не император, не царь, а хан... А губернаторы - сатрапы?

А.Б.