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Московский листок

Медведев напоминает о своей доле в путинском наследстве

Опубликовано 11.10.2021 в разделе комментариев 4

медведев совбез
Медведев напоминает о своей доле в путинском наследстве

Переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, такое мнение высказал председатель правящей партии «Единая Россия» зампред Собвеза Дмитрий Медведев в статье, которая опубликована в газете "Коммерсант".

"А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi", - написал зампред Совбеза.

Говоря об украинском лидере Владимире Зеленском, зампред Совбеза выразил уверенность, что тот вынужден защищать отвратительные ему взгляды, и назвал его "вывернутым наизнанку человеком".

Он также отметил, что нынешние власти Украины абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением. По мнению Медведева, это управление гораздо жестче, чем" взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период".

"Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - заключил Медведев.

Медведев вспомнил СССР, вот и мы станем по старинке «читать между строк».

Безусловно это некая официальная позиция, но выражена она не в официальном органе – «Российской газете» или «Парламентской газете», а в необязательном, но заметном «Коммерсанте».

То есть как бы мнение. Выраженное человеком с не вполне понятным статусом – то ли второстепенный чиновник Администрации, то ли лидер правящей партии, которая, правда, не правит. То ли бывший президент, то ли временно трудоустроенный местоблюститель в отставке.

Похоже, дело идет к трансферту власти, и Дмитрий Анатольевич намекает, что именно ему следует доверить внешнюю политику… Статью хорошо подготовили, «вывернутый наизнанку человек» - это просто мем. Правда, и к самому Медведеву можно отнести…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
2213 написал 11.10.2021 11:21
"Вывернутый наизнанку",конечно-сказано сильно,тем более,кому,как не российской верхушке такое "знакомо не понаслышке"?К примеру,организуя недавно прошедшие "потешные выборы",президент и правительство- "выворачивались наизнанку",сами,и заставляли это делать других.Взять,хотя бы г-жу памфилову,которая вывернулась просто "мехом внутрь",но,работу свою выполнила "на отлично",о чем свидетельствуют результаты фальсификаций.И,хотя,на пути едроссов возникали препятствия,например-в виде "целой орды иностранных агентов",однако,как ни крути-сила солому ломит,а значит-все возвратилось на круги своя.То есть,по прежнему,взятые с потолка законы,будут штамповаться "бешеным принтером", народные избранники,будут все так же,поплевывать на электорат-сверху,а власть,будет и дальше жить по известному армейскому принципу,состоящему из двух пунктов:"пункт первый-президент всегда прав,пункт второй-если он не прав,смотри пункт первый".
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Re: Re: крымское бормотушное винцо отобранное у украинского народа
Ходят в тайгу парою педерасты старые написал 11.10.2021 11:13
На Крыме мало коренных украинцев осталось, их выжали. А с приходом в маршалы обороны Пердюкова-Табуреткина квартиры на Крыме скупались для семей военных по 10 000 штук в год (это было в докладе Пердюкова-Табуреткина).
Там сейчас в Крыможопии татары остались и в основном российский пенсионный балласт из семей бывших и нынешних военнослужащих.
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Re: крымское бормотушное винцо отобранное у украинского народа
хахахахахахахахахахххддд написал 11.10.2021 10:47
Вот и хорошо, раз украинский народец все равно в крымском вине не понимает, ему и весь Крым без надобности. Купаться вон и в ставке можно, а винца бормотушного и в Одессе производят море
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Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме! "Будет сидеть!"- я сказал! (Жеглов)
Ходят в тайгу парою педерасты старые написал 11.10.2021 10:39
Мендель сейчас постоянно на стакане - крымское бормотушное винцо отобранное у украинского народа чавкает без просыху. Менделя серьезно воспринимать не надо - это конченный балабол.
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