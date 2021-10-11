Медведев напоминает о своей доле в путинском наследстве

Переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, такое мнение высказал председатель правящей партии «Единая Россия» зампред Собвеза Дмитрий Медведев в статье, которая опубликована в газете "Коммерсант".

"А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi", - написал зампред Совбеза.

Говоря об украинском лидере Владимире Зеленском, зампред Совбеза выразил уверенность, что тот вынужден защищать отвратительные ему взгляды, и назвал его "вывернутым наизнанку человеком".

Он также отметил, что нынешние власти Украины абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением. По мнению Медведева, это управление гораздо жестче, чем" взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период".

"Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - заключил Медведев.

Медведев вспомнил СССР, вот и мы станем по старинке «читать между строк».

Безусловно это некая официальная позиция, но выражена она не в официальном органе – «Российской газете» или «Парламентской газете», а в необязательном, но заметном «Коммерсанте».

То есть как бы мнение. Выраженное человеком с не вполне понятным статусом – то ли второстепенный чиновник Администрации, то ли лидер правящей партии, которая, правда, не правит. То ли бывший президент, то ли временно трудоустроенный местоблюститель в отставке.

Похоже, дело идет к трансферту власти, и Дмитрий Анатольевич намекает, что именно ему следует доверить внешнюю политику… Статью хорошо подготовили, «вывернутый наизнанку человек» - это просто мем. Правда, и к самому Медведеву можно отнести…

А.Б.