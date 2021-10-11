Новая сторублевка грозит стать символом собянинской Москвы

Новая 100-рублевая банкнота поступит в обращение в конце 2022 года.
Концептуальный эскиз модернизированной банкноты включает такие символы Москвы, как Красная площадь, парк "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие.
На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа.
Вот не знал, что пустырь на месте Зарядья – это теперь символ Москвы. Хотя и правда символично.
Шуховскую башню еще до 2014 года собирались разобрать.
В начале 2014 года заместитель министра связи России Алексей Волин заявил о последовательном разрушении Шуховской башни с выпадением деталей на радиус до 50 метров. Был предложен проект по разбору башни с последующим переносом в другое место.
Летом 2014 года среди москвичей был проведён референдум - 90 % опрошенных высказалось за сохранение Шуховской башни.
По состоянию на март 2021 года проект реставрации башни остаётся не реализован и реставрация не начата. Башня внесена в Красную книгу Архнадзора, номинация — ветхость.
Не исключено, что к выпуску купюры этот символ Москвы окончательно развалится.
|
|