Новая сторублевка грозит стать символом собянинской Москвы

Новая 100-рублевая банкнота поступит в обращение в конце 2022 года.

Концептуальный эскиз модернизированной банкноты включает такие символы Москвы, как Красная площадь, парк "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие.

На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа.

Вот не знал, что пустырь на месте Зарядья – это теперь символ Москвы. Хотя и правда символично.

Шуховскую башню еще до 2014 года собирались разобрать.

В начале 2014 года заместитель министра связи России Алексей Волин заявил о последовательном разрушении Шуховской башни с выпадением деталей на радиус до 50 метров. Был предложен проект по разбору башни с последующим переносом в другое место.

Летом 2014 года среди москвичей был проведён референдум - 90 % опрошенных высказалось за сохранение Шуховской башни.

По состоянию на март 2021 года проект реставрации башни остаётся не реализован и реставрация не начата. Башня внесена в Красную книгу Архнадзора, номинация — ветхость.

Не исключено, что к выпуску купюры этот символ Москвы окончательно развалится.