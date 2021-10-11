Очередная авиакатастрофа уже не поражает

В районе Мензелинска в Татарстане разбился легкий двухмоторный самолет L-410. На борту находились 22 человека - 20 курсантов-парашютистов и два члена экипажа. Выжили шесть человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность, рассказали в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Известно, что самолет принадлежал местному аэроклубу. Эксплуатируется самолет с апреля 1987 года, то есть 34 года. В 1997 году его оставили на хранении и не проводили на нем полеты, однако в 2014 году в Ижевске самолет вновь начали эксплуатировать.

После очередного крушения самолета в России, которые в последнее время происходят очень часто, я уже говорил, что имеет место системная проблема.

Вот что пишет об этом полковник ВВС Виктор Алкснис:

«Такой же самолет разбился в сентябре этого года в Иркутской области. Тогда погибло четыре человека.

Я уже многократно говорил о том, что основная причина самолетопадов, это полный развал российской авиационной отрасли, начиная с конструкторских бюро, заводов производителей самолетов и комплектующих, подготовки квалифицированных летных и инженерно-технических специалистов, авиационного ремонта и эксплуатации. Мы уже не в состоянии проектировать и производить даже легкомоторные самолеты на замену знаменитым Ан-2. Что уж говорить о производстве самолетов пятого поколения Су-57, который выпустили в серийном производстве в единственном экземпляре в прошлом году.

На дворе уже октябрь, но победных реляций об этом пока не слышно.

А США уже выпустили СОТНИ самолетов пятого поколения, перевооружают на них своих союзников и в настоящее время проводят разработку и испытания самолетов шестого поколения

Образно говоря это все равно, как если бы 22 июня 1941 года мы противопоставили фашистским "мессерам" самолеты двадцатых годов "Ньюпоры" и "Фарманы".

А учитывая, что проектом федерального бюджета на 2022 год запланировано значительное сокращение финансирования авиационной отрасли, то положение будет только ухудшаться».

А.Б.