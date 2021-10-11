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Московский листок

Очередная авиакатастрофа уже не поражает

Опубликовано 11.10.2021 в разделе комментариев 1

авария самолет
Очередная авиакатастрофа уже не поражает

В районе Мензелинска в Татарстане разбился легкий двухмоторный самолет L-410. На борту находились 22 человека - 20 курсантов-парашютистов и два члена экипажа. Выжили шесть человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность, рассказали в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Известно, что самолет принадлежал местному аэроклубу. Эксплуатируется самолет с апреля 1987 года, то есть 34 года. В 1997 году его оставили на хранении и не проводили на нем полеты, однако в 2014 году в Ижевске самолет вновь начали эксплуатировать.

После очередного крушения самолета в России, которые в последнее время происходят очень часто, я уже говорил, что имеет место системная проблема.

Вот что пишет об этом полковник ВВС Виктор Алкснис:

«Такой же самолет разбился в сентябре этого года в Иркутской области. Тогда погибло четыре человека.

Я уже многократно говорил о том, что основная причина самолетопадов, это полный развал российской авиационной отрасли, начиная с конструкторских бюро, заводов производителей самолетов и комплектующих, подготовки квалифицированных летных и инженерно-технических специалистов, авиационного ремонта и эксплуатации. Мы уже не в состоянии проектировать и производить даже легкомоторные самолеты на замену знаменитым Ан-2. Что уж говорить о производстве самолетов пятого поколения Су-57, который выпустили в серийном производстве в единственном экземпляре в прошлом году.

На дворе уже октябрь, но победных реляций об этом пока не слышно.

А США уже выпустили СОТНИ самолетов пятого поколения, перевооружают на них своих союзников и в настоящее время проводят разработку и испытания самолетов шестого поколения

Образно говоря это все равно, как если бы 22 июня 1941 года мы противопоставили фашистским "мессерам" самолеты двадцатых годов "Ньюпоры" и "Фарманы".

А учитывая, что проектом федерального бюджета на 2022 год запланировано значительное сокращение финансирования авиационной отрасли, то положение будет только ухудшаться».

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Это капитализм...
Serg0 написал 11.10.2021 11:35
Удивительно, что еще хоть что-то производится. Капитализм был относительно эффективен в пору мелкотоварного производства. Тогда была реальная конкуренция, деньги еще не стали самостоятельной силой и были подчинены интересам производства. Но любая конкуренция в конечном итоге ведет к монополии. Монополии захватывают целые отрасли, страны и континенты. Отсутствие конкуренции позволяет монополиям повышать цены и снижать "издержки", в которые входят все расходы, в том числе на оплату труда, безопасность, перспективные исследования и т. п. То, что для общества важно, для частника-барыги есть убыток. Конфликт интересов, в которых всегда верх одерживает не общество. Технологически сложные изделия, в производстве которых задействованы тысячи смежников, обрастают таким количеством посредников, спекулянтов, жуликов и коррупционеров, что стоимость одного истребителя доходит до миллиарда долларов. Все хотят откуснуть от пирога. В плановой экономике вопросы "выгоды" частных лиц отсутствуют. Производство ориентировано непосредственно на удовлетворение общественной потребности и не связано с деньгами вообще. Если запланировано произвести 1000 истребителей, то расчет будет производится в натуральных величинах. Сколько для этого потребуется чел.-часов, включая ОКР, титана, алюминия, энергии, электроники и т. д. Никаких "прибылей" в карман "собственников". Никто не будет заинтересован "экономить" в ущерб качеству и безопасности. Именно возврата к такого рода экономики смертельно опасается Запад. Потому как конкурировать с ней он не сможет.
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