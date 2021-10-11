Анатолий Баранов: нас ждет, полагаю, ещё не одно столетие расширений и сжатий, переноса имперских центров в Сибирь, в Грозный...

Дал интервью "Свободной прессе", чуть раньше, чем Медведев написал статью на ту же примерно тему.

Медведев напоминает о своей доле в путинском наследстве

Киев может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны» в будущем. Об этом в интервью изданию Politeka заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он считает, что Крым — «очень неприятная история», так как там «слишком тонкий перешеек», поэтому сложно осуществить наступление.

«Поэтому общая политика партии в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но только в ситуации крупной региональной войны. Тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — сказал Арестович. Он также добавил, что украинские вооруженные силы «даже вот этим составом» смогут «вынести» российскую группировку в Крыму.

Так, на эту же тему высказывался экс-председатель ВС Литвы Витаутас Ландсбергис. «День, что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России и что это является лишь вопросом времени, «потому что все империи имеют свой конец», — сказал литовский политик. Что это? Просто совпадение или часть информационной кампании?

— Думаю, тему «возвращения» Крыма как раз серьезно обсуждают, — говорит политолог Анатолий Баранов (почему-то в СМИ упорно величают меня "политологом", хотя у меня профессия есть - А.Б.). — Да и не новость это — только что закончились борения о названии Македонии, была проблема и с Суданом. Действительно обидно, когда твоя страна называется Окраиной, а твой язык окраинным. Но так сложилось давным-давно, и менять целую историческую и культурную традицию… Впрочем, как хотят. Пусть прямо с гимна начинают.

— Ландсбергис на днях выступал на эту тему, теперь Арестович. На какую аудиторию рассчитаны подобные заявления?

— На какую-то аудиторию, наверно, рассчитано. Вот мы с вами тоже обсуждаем. Наверно, интересней было бы обсудить достижения Украины в космосе, в науке, в промышленности. Украинскую литературу, присвоение украинскому писателю Нобелевской премии, к примеру. Или Оскара — украинскому кино. Но пока к обсуждению имеется только «хайп».

— Кстати, возможна ли в регионе «крупная региональная война»? Кого с кем?

— Для крупной региональной войны нужна крупная армия. Украина несколько нарастила численность армии, но в крупной войне способна только проиграть с большими потерями. Как вы представляете себе войну без авиации, флота? Украина может только распустить свои сбройные силы по схронам и вести партизанскую войну против победителя. Неважно, кого — России, Турции, Польши или Румынии.

- Насколько Крым может стать стратегическим преимуществом для нас и стратегической целью для наших противников в такой войне?

— Крым — это стратегическая ловушка для любой армии ввиду растянутых коммуникаций. Он был значим для Российской империи ввиду планов контролировать Босфор, но в плане обороны там все обстояло неважно, это показали две осады Севастополя. Оба раза, несмотря на героическую оборону, город пришлось сдать. И немцы с румынами тоже не смогли там закрепиться. Так что Крым — это бонус, но не преимущество.

— Насколько ВСУ, по-вашему, сегодня готовы вести боевые действия против России вместе с НАТО?

— Вместе с НАТО, в качестве вспомогательных войск, могли бы. Но я пока не представляю себе военную операцию НАТО в этом регионе. Сегодня в НАТО к войне готовы только США и Турция, и то не очень.

— Ландсбергис говорил, что Украина может «вернуть» Крым, если Россия развалится. Что может произойти раньше: крупная война или развал России? Или скорее развалится сама Украина?

— Ландсбергис пожилой человек, он живёт ещё реалиями распада СССР. А Россия не СССР, она по-другому устроена, и пока она не распадается, а приращивает бывшие советские территории. Не только Крым, но и Донбасс, и Абхазию с Южной Осетией, Приднестровье. Но на совершенно иных принципах, не братской семьи народов, а разнообразных зависимых территорий, которые не все даже стремится интегрировать.

Рим ведь тоже распадался исключительно под лозунгами восстановления империи. Начиная с Одоакра, который хоть и сверг последнего римского императора, но вернул знаки императорской власти в Константинополь, формально восстановив единство империи. И в VI веке Юстиниан даже не формально, а физически восстановил империю, вернув не только Италию, но и Северную Африку, Испанию, Сицилию. Но на финал все равно империя распалась, хоть и опять под предлогом её восстановления Карлом Великим, Барбароссой, Карлом Пятым…

Вот и нас ждет, полагаю, ещё не одно столетие расширений и сжатий, переноса имперских центров в Сибирь, в Грозный, и вполне возможно даже в Киев — когда-нибудь. Но к тому времени не будет ни Лансбергиса, ни нас с вами.