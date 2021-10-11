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Московский листок

Собчак и другие... Просто Другие

Опубликовано 11.10.2021 в разделе комментариев 1

собака собчак кошка
Собчак и другие... Просто Другие

Телеведущая Ксения Собчак стала участником ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло вечером 9 октября на автодороге Адлер — «Альпика-Сервис». Перед этим Собчак провела концерт по случаю старта продаж дома-курорта "Сан-Сити", после которого отправилась в аэропорт.

Водитель Mercedes-Майбах, в котором находилась телеведущая, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который потом задел микроавтобус. В Volkswagen находилось три человека: одна пассажирка погибла сразу, водитель и вторая пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии, она скончалась позже.

По словам Собчак, автомобиль и водитель были не ее. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

По ее словам, после столкновения с другим автомобилем потеряла сознание — ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она отказалась и вылетела в Москву.

Виновник ДТП признал свою вину в ДТП. Его отпустили под подписку о невыезде.

Многих возмутило поведение Собчак после ДТП – не особо беспокоясь о судьбе пострадавших, не дожидаясь даже скорой, она пересела в другую машину и уехала, чтобы не опоздать на самолет.

Дорогие друзья, я не понимаю, чем вы возмущены?

Наши селебрити принадлежат к другому классу живых существ. Они живут отдельно от нас, в специальных жилищах, они учат своих детенышей в отдельных учебных заведениях, предпочтительно даже в других странах, они лечатся в других больницах и даже питаются едой из других магазинов. И по нашим дорогам они перемещаются в специальных авто – по сути, и правила дорожного движения у них немного другие.

Они не желают нам ничего плохого, они даже способны умиляться, глядя на наших детей – смотри, какой хорошенький! Но не сильно переживают, когда случайно убьют на дороге – вы же по поводу сбитых кошек не сильно переживаете?

Они не злые, другие просто…

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Они не злые, другие просто&#8230;
Szanyas.. написал 11.10.2021 11:27
И они не изменятся пока не почувствуют страх за свое настоящее..
Не особо доверяю историям Тов.Анатолия, да и меня от забанил в ЖЖ, наверное из-за дружбы с ДЧ, но статья тот случай когда каждое слово состоит на нужном месте, мысль выражена кратко и по существу..
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