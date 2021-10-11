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Московский листок

Капитализм и жизнь плохо совместимы

Опубликовано 11.10.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

капитализм экономика государство
Капитализм и жизнь плохо совместимы

Кто толкает людей на добровольный уход из жизни: интернет или капитализм?

Новостные заголовки, как иллюстрации к фильму «Игра в кальмара». Интерфакс пишет «Женщина с двумя детьми выпала из окна», ТАСС сообщает «Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на севере Москвы». Какие они, однако, осторожные. Никто не называет вещи своими именами, хотя понятно, что женщина с двумя детьми выбросилась из окна. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело п.п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Полагаю, что виноватым как обычно будет объявлен интернет, в котором много зависала мамаша. Обстоятельство, что наша повседневная жизнь и экономическое устройство, гарантируют людям наемного труда изнуряющую борьбу всех со всеми и постоянную жизнь на грани нищеты, СК рассматривать не будет. Иначе надо было бы возбудить уголовное дело в отношении президента, правительства, Госдумы и самого СК, стоящего на страже системы, доводящей людей до самоубийств. 

Кстати, обычно, идя на такой крайний шаг, люди оставляют какие-то записки. Так как в данном случае об этом ничего не сообщается, то можно предположить, что в такой записки, если она есть, названы неудобные для властей причины семейного самоубийства. 

Мать с двумя детьми в Москве выбросилась из окна. Какой ещё ад вам нужен?

А, если наша действительность так похожа на ад, то кто в этом виноват? Ответы ведь очевидны.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
По научному написал 11.10.2021 14:48
Чушь! Кроме рабовладения, феодализма и капитализма в разных вариациях еще ничего и не было! Совковый "социализм" оказался империей Шариковых и большим ГУЛАГом, с экономикой гос.феодализма и гос.капитализма. Прорывом можно считать страны Скандинавии, которые на базе рынка и демократии сумели построить "социальные государства". Все остальное бредовые фантазии фанатиков и больных людей, мечтающих стать вертухаями или заключенными под старыми знаменами прежних Упырей! Банальный Вор Путяра тоже пытается паразитировать на прошлом!
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