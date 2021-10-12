Это наш дом! Нас убивают!

В Москве мать с двумя детьми выбросилась из окна многоэтажки на Левобережной улице. Женщине было 34 года, одному ребенку 3 года, второму и года нет, все трое погибли на месте.

На месте работает СК, прокуратура начала проверку.

Н-да… Так ли уж хорошо живется москвичам?

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11 октября снова начались работы в доме 9 по Аминьевскому шоссе. В данный момент разрушается 8-й этаж, на котором есть жилые комнаты. Приехали полицейские, сказали жильцам, что участковый им (полицейским) сообщил, что у собственника («Пионер Финанса») есть разрешение.

Люди напомнили, что прокуратура обещала (во время встречи) остановить строительство. Полиция ответила, что нужен протокол встречи. Люди позвонили в прокуратуру. Прокуратура ответила, что встреча велась без протокола. Полиция уехала.

Ничем закончилась и назначенная жильцам на понедельник встреча в окружной прокуратуре. Представитель прокуратуры опоздал на час, а затем долго рассказывал жильцам – что «Пионер финанс» собственник, а значит, имеет право.

В общем, если ты собственник, то разрешения на работы тебе не нужны. Разрешения - это для слабаков.

В настоящее время на доме снова висят баннеры: «Пионер Финанс бандиты!», «Собянин, нас убивают!», «Мы люди или кто, Спаси, Путин!», «Нас лишают дома!», «Это наш дом!»

Ранее баннеры вывешивались неделю назад, потом были убраны после обещаний муниципальных властей принять меры к разрешению ситуации.

Напоминаем, 7 октября 2021 года состоялась встреча жильцов дома 9 по Аминьевскому шоссе с представителями городских властей (глава управы, представитель префектуры) и представителями надзорных органов (заместитель прокурора города, представители окружной и Никулинской прокуратуры). Представители «Пионер Финанса», коммерческой фирмы претендующей на данный дом, не явились, хотя и были приглашены.

Жильцам было обещано, что:

- На представителей «Пионер Финанса» будет уголовное дело «за самоуправство» по ст. 330 УК.

- ДГИ и прокуратура проведут проверку того, каким образом жилой дом стал нежилым (по документам) и оказался в собственности пионеров финансового рынка.

- Все ремонтные работы (напоминаем «Пионер финанс» ведет их с целью приведения дома в нежилое состояние) останавливаются, в случае если начнутся, жильцам сразу следует звонить в окружную прокуратуру.

- Если пионеры финансового рынка попытаются выселить людей через суд - Никулинская прокуратура выступит в защиту жильцов.

Также окружная прокуратура получила от городской прокуратуры задание - указать «Пионер Финансу» на то, что паспортный стол (работающий при их управляющей компании) должен давать документы по запросу жильцов. Требования – выдадим только когда будет запрос из ДГИ (как ранее заявляли в паспортном столе) – незаконно.