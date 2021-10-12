Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Это наш дом! Нас убивают!

Опубликовано 12.10.2021 автором А Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Это наш дом! Нас убивают!

В Москве мать с двумя детьми выбросилась из окна многоэтажки на Левобережной улице. Женщине было 34 года, одному ребенку 3 года, второму и года нет, все трое погибли на месте.

На месте работает СК, прокуратура начала проверку.

Н-да… Так ли уж хорошо живется москвичам?

***

11 октября снова начались работы в доме 9 по Аминьевскому шоссе. В данный момент разрушается 8-й этаж, на котором есть жилые комнаты. Приехали полицейские, сказали жильцам, что участковый им (полицейским) сообщил, что у собственника («Пионер Финанса») есть разрешение.

Люди напомнили, что прокуратура обещала (во время встречи) остановить строительство. Полиция ответила, что нужен протокол встречи. Люди позвонили в прокуратуру. Прокуратура ответила, что встреча велась без протокола. Полиция уехала.

Ничем закончилась и назначенная жильцам на понедельник встреча в окружной прокуратуре. Представитель прокуратуры опоздал на час, а затем долго рассказывал жильцам – что «Пионер финанс» собственник, а значит, имеет право.

В общем, если ты собственник, то разрешения на работы тебе не нужны. Разрешения - это для слабаков.

В настоящее время на доме снова висят баннеры: «Пионер Финанс бандиты!», «Собянин, нас убивают!», «Мы люди или кто, Спаси, Путин!», «Нас лишают дома!», «Это наш дом!»

Ранее баннеры вывешивались неделю назад, потом были убраны после обещаний муниципальных властей принять меры к разрешению ситуации.

Напоминаем, 7 октября 2021 года состоялась встреча жильцов дома 9 по Аминьевскому шоссе с представителями городских властей (глава управы, представитель префектуры) и представителями надзорных органов (заместитель прокурора города, представители окружной и Никулинской прокуратуры). Представители «Пионер Финанса», коммерческой фирмы претендующей на данный дом, не явились, хотя и были приглашены.

Жильцам было обещано, что:

- На представителей «Пионер Финанса» будет уголовное дело «за самоуправство» по ст. 330 УК.

- ДГИ и прокуратура проведут проверку того, каким образом жилой дом стал нежилым (по документам) и оказался в собственности пионеров финансового рынка.

- Все ремонтные работы (напоминаем «Пионер финанс» ведет их с целью приведения дома в нежилое состояние) останавливаются, в случае если начнутся, жильцам сразу следует звонить в окружную прокуратуру.

- Если пионеры финансового рынка попытаются выселить людей через суд - Никулинская прокуратура выступит в защиту жильцов.

Также окружная прокуратура получила от городской прокуратуры задание - указать «Пионер Финансу» на то, что паспортный стол (работающий при их управляющей компании) должен давать документы по запросу жильцов. Требования – выдадим только когда будет запрос из ДГИ (как ранее заявляли в паспортном столе) – незаконно.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли в России культ личности Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Роскомнадзор запретил ввозить китайские продукты
Роскомнадзор запретил ввозить китайские продукты
11.10.2021
Как победить "план Суркова"
Как победить "план Суркова"
12.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Это наш дом! Нас убивают! (0)
Как победить "план Суркова" (0)
Три режима для мигрантов (6)
В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников и госслужащих (4)
Депутата Мосгордумы Енгалычеву оштрафовали на 200 тысяч рублей по ошибке (2)
Новые депутаты Госдумы оказались втрое богаче предшественников (5)
Больше четверти россиян заявили, что в России есть культ личности Владимира Путина (17)
Добро всегда должно быть с кулаками, но лучше с ружьём (3)
Роскомнадзор запретил ввозить китайские продукты (1)
Капитализм и жизнь плохо совместимы (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Культ личности. Ну уж какая есть...
Дарья Митина Дарья Митина: И всё-таки это об Украине:)
Дарья Митина Дарья Митина: Добро должно быть с кулаками, а лучше с пистолетом
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Игра в кальмара демонстрирует ситуацию обрушения морали господствующего класса
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок читал и хохотался
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss