Роскомнадзор запретил ввозить китайские продукты

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Решение властей Германии о выплате компенсации только блокадникам-евреям является безнравственным,
3 Телеведущая Ксения Собчак стала участником ДТП со смертельным исходом https://forum-msk.org/material/news/1...
4 МИД РФ назвал неприемлемым заявление премьер-министра Албании о ее объединении с Косовом
5 Казахский правозащитник Арон Атабек выпущен из тюрьмы умирать
6 При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В Чехии коммунисты впервые за 100 лет не прошли в парламент
8 Роскомнадзор запретил ввозить некоторые китайские продукты
9 Новая 100-рублевая банкнота поступит в обращение в конце 2022 года https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|