Роскомнадзор запретил ввозить китайские продукты Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Решение властей Германии о выплате компенсации только блокадникам-евреям является безнравственным, 3 Телеведущая Ксения Собчак стала участником ДТП со смертельным исходом https://forum-msk.org/material/news/1... 4 МИД РФ назвал неприемлемым заявление премьер-министра Албании о ее объединении с Косовом 5 Казахский правозащитник Арон Атабек выпущен из тюрьмы умирать 6 При падении самолета в Татарстане погибли 16 человек https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В Чехии коммунисты впервые за 100 лет не прошли в парламент 8 Роскомнадзор запретил ввозить некоторые китайские продукты 9 Новая 100-рублевая банкнота поступит в обращение в конце 2022 года https://forum-msk.org/material/news/1...



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