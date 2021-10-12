Добро всегда должно быть с кулаками, но лучше с ружьём

Впервые на КМФМК вручался приз Жюри прессы, и достался он вполне ожидаемо и обоснованно новой ленте «Страх» Ивайло Христова, давно уже ставшего полновесным болгарским киноклассиком - драматургически безупречной и филигранно сыгранной истории коллективной травли и ненависти в болгарском местечке близ турецкой границы.

Второй приз, присуждённый картине единодушным решением жюри - приз за лучшую женскую роль. Невероятная Светлана Янчева - этакая болгарская Фрэнсис МакДорманд, даже внешнее сходство поразительное. Её героиня - олицетворение сурового, насупленного добра, вооруженного охотничьим ружьём, в окружении злобы, зависти, дремучей нетерпимости, «идиотизма деревенской жизни» - встречает в лесу чернокожего мигранта, врача из Мали, который, стремясь попасть в Германию, заблудился, и теперь является предметом заботы и ответственности героини.

Мелкобуржуазная среда сельских хозяйчиков, всегдашний питательный бульон для европейского фашизма, бурлит и негодует - «обезьяна поселилась среди людей». Трагедия разворачивается предсказуемо и стремительно - драматургия сценария лихо закручена, придраться вроде совсем не к чему - блестящий кастинг, чёрно-белое, как в коэновских нуарах, изображение, сочный язык героев, обильно сдобренный матерщиной, остроактуальная тема беженцев и мигрантов, разоблачение бредней правой антимигрантской пропаганды, гуманистический взгляд… Тем не менее, при просмотре возникает неумолимое ощущение, что когда-то ты это уже видел. Вот сейчас у героини отравят собаку, а сейчас она возьмёт ружьё и пойдет мстить обидчикам. Критики упрекают картину во вторичности и спекулятивности, излишней дидактичности, находят визуальные и смысловые цитаты и из братьев Коэнов, и из Ханеке, и из фон триеровского «Догвилля», спорить с ними трудно, но это именно тот случай, когда дидактики много не бывает - социальная проблема разрослась до таких масштабов, что любое лыко будет в строку, тем более, такое изумительно цельное, как у Христова. Единственное цветное пятно во всей этой чёрно-белой драме-притче - золотистый верблюд, волшебным образом пересекающий заснеженный лес в финальных кадрах, олицетворение глобальности мира.

Лучшей игровой короткометражкой была признана 9-минутная «Две опции» испанца Гона Карида (Испания, Франция) с шедевральным сценарием: польского иммигранта нанял водителем какой-то бритоголовый расистский ублюдок, везущий в багажнике в лес убивать не то цыган, не то чернокожих, но сам получает пулю в лоб от похолодевшего от гнева и ужаса поляка - на этой финальной сцене правосудия над нацистским скамом весь кинозал взорвался аплодисментами.

Не остался без приза и очередной мультипликационный шедевр одного из лучших российских аниматоров Елены Ермолиной - татарская народная сказка «В лес за осиной» с полным набором фантастических персонажей и бесхитростным главным героем, залезшим по осине на небо искать своих коров. Одно из главных достоинств мультика - саундтрек, составленный, казалось бы, из всего мирового музыкального наследия от Моцарта до Сиртаки, от грузинского многоголосия до «Танца с саблями».