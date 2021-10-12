Больше четверти россиян заявили, что в России есть культ личности Владимира Путина

Больше четверти россиян (26%) считают, что в России существует культ личности президента Владимира Путина. По данным «Левада-Центра»*, это максимальный показатель с 2010 года. 10 лет назад о культе личности Путина говорили 27% респондентов, в 2014 году — только 19%.

Кроме того, опрос показал, что 21% наших сограждан считают, что культа личности еще нет, но становится все больше предпосылок к его появлению. 41% опрошенных полагает, что нет ни культа личности, ни предпосылок для его появления.

Больше всего приверженцев мысли, что культ есть, среди респондентов 18-24 лет, меньше всего – в категории – 55 и старше.

21% россиян относятся к Путину с симпатией, 8% — с восхищением. 27% не могут сказать о нем ничего плохого, 9% — ничего хорошего. 16% относятся к Путину безразлично.

40% россиян считают, что В. Путин выражает интересы «силовиков» — самый высокий результат с 2017 года. Еще 40% думают, что он выражает интересы «олигархов» и крупного бизнеса — самый высокий показатель за историю наблюдений. 29% ответили, что Путин выражает интересы чиновников и бюрократии.

Опрос также показал, что 47% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года. 42% — не хотели бы, и это самый высокий показатель с 2013 года. Больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего — респонденты 18-24 лет (32% — хотят, 57% — не хотят).

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Мы, конечно, проверим на наших читателях и зрителях, что они думают насчет культа личности Путина.

Хотя что там... Вот конфеты с Путиным в юзерпике - это правда такие производять в Ленинградской области. У меня тоже есть, привезли как сувенир.

Поезжайте в Севастополь - там граффити с путиным по всему городу.

Заходите на любое официальное мероприятие - вот вам футболки с Путиным.

На любом развале - статуэтки Путина.

Матрешки с образом Путина. Есть и иконы со светлым обликом, но пока не канонические...

Памятник путину красуется в галерее Церетели.

Ну и сирийская девушка, целуюшая портрет Путина, кажется, облетела весь свет.

Но мы все ровно проверим, может, и нет никакого культа личности?..

А.Б.