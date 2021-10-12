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Московский листок

Новые депутаты Госдумы оказались втрое богаче предшественников

Опубликовано 12.10.2021 автором в разделе комментариев 2

закон дума депутаты
Новые депутаты Госдумы оказались втрое богаче предшественников

Средний доход депутата Государственной думы нового восьмого созыва оказался в несколько раз выше, чем у депутатов прошлого созыва.

Средний доход нового депутата в 2020 году составил 61,5 миллионов рублей, средняя сумма на банковском счете — 100 миллионов рублей. Это заметно больше, чем у среднего депутата прошлого созыва, чей средний доход и сумма на счете составляли 23 миллиона рублей и 69 миллионов рублей.

Самым богатым депутатом нового созыва оказался единоросс Андрей Горохов. Он владеет компанией-производителем антисептика «Мирамистин» и акциями «Аэрофлота», «Газпрома» и «Норникеля». За 2020 год Горохов задекларировал доход 7,5 млрд рублей, на счетах у него лежало более 11 млрд рублей.

Второй по доходам — основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он заработал за 2020 год 4,4 млрд рублей. На счетах у него лежал 1 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает единоросс Григорий Аникеев, который задекларировал 2,7 млрд рублей доходов. На счетах он держал 3,3 млрд рублей.

В новой Госдуме оказалось шесть человек, которые входят или входили в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В их числе единороссы Андрей Скоч (21-е место, вместе с семьёй владеет активами на $8,6 млрд), Леонид Симановский (85-е место, $1,6 млрд) и бывший владелец производителя соков «Лебедянский» Николай Борцов (194-е место, $550 млн).

А теперь прикинем, в какой степени новая Дума отражает интересы своих избирателей?

Олигархи и миллиардеры составляют ничтожный процент населения страны, но в парламенте они представлены вполне статистически значимо.

Рабочие составляют весьма заметный класс общества, но в Думе их нет ни одного.

Ответьте сами на вопрос, кого и чьи интересы представляет этот орган?

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7914 написал 12.10.2021 10:34
в реалиях режима карлика чем богаче субъект, тем покорнее будет голосовать как прикажут?
а иного и не нужно?
Поклонская уже выслана послом в Африку?
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Ужас
Алеся Ясногорцева написал 12.10.2021 10:19
Нет в парламентах стран СНГ рабочих - одни буржуа да силовики. Это,, конечно, говорит о том, кого будет представлять законодательная власть и в чью пользу будут приниматься законы. Слишком слаб сейчас пролетариат, чтобы противостоять этому.
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