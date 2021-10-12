Депутата Мосгордумы Енгалычеву оштрафовали на 200 тысяч рублей по ошибке суд закон Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву на 200 тысяч рублей по протоколу о повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). "В вину вменили якобы организацию митинга 20 сентября, когда депутат ГосДумы В.Ф.Рашкин проводил законную встречу в форме народного схода. Меня же на ней даже не было. Организацией именуют пост в фейсбуке. Самое смешное, что за тот же самый пост с той же самой ссылкой (все символы один в один) на фейсбуке Тверской суд уже штрафовал меня на 250 000 рублей на прошлой неделе за якобы организацию митинга 25 сентября. Когда сегодня адвокат это озвучил, вручил ходатайство и постановление суда по 25 сентября, суд объявил перерыв, и почти 40 минут в суде решали🤯, что делать... Решили, внимание! Издать определение суда, что суд ошибся (это когда выносил решение о моей виновности и штрафуя меня на 250 000 рублей), типа опечатался суд... ", - написала Енгалычева в своем телеграм-канале. А что?



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