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Московский листок

Депутата Мосгордумы Енгалычеву оштрафовали на 200 тысяч рублей по ошибке

Опубликовано 12.10.2021 в разделе комментариев 2

суд закон
Депутата Мосгордумы Енгалычеву оштрафовали на 200 тысяч рублей по ошибке

Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву на 200 тысяч рублей по протоколу о повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

"В вину вменили якобы организацию митинга 20 сентября, когда депутат ГосДумы В.Ф.Рашкин проводил законную встречу в форме народного схода. Меня же на ней даже не было. Организацией именуют пост в фейсбуке. Самое смешное, что за тот же самый пост с той же самой ссылкой (все символы один в один) на фейсбуке Тверской суд уже штрафовал меня на 250 000 рублей на прошлой неделе за якобы организацию митинга 25 сентября. Когда сегодня адвокат это озвучил, вручил ходатайство и постановление суда по 25 сентября, суд объявил перерыв, и почти 40 минут в суде решали🤯, что делать... Решили, внимание! Издать определение суда, что суд ошибся (это когда выносил решение о моей виновности и штрафуя меня на 250 000 рублей), типа опечатался суд... ", - написала Енгалычева в своем телеграм-канале.

А что?

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Собянина под суд за истребление исторической Москвы!
Moskvich написал 12.10.2021 10:41
Судить надо прежде вего собянина, который со злобой переферийщика громит и застраивает новодилом исторический центр Москвы! Все ,что находится в пределах Садового кольца должно только реставрироваться и ремонтироваться и никаких застроек новоделом. Москвичи должны подать коллективное заявлние в прокуратуру на сабянина!
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(без названия)
стоик7914 написал 12.10.2021 10:37
кто-нибудь понял почему Навального оштрафовали за клевету?
кто заметил клевету?
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