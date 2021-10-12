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Московский листок

В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников и госслужащих

Опубликовано 12.10.2021 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников и госслужащих

Всеобщая 24-часовая забастовка транспортников и некоторых категорий госслужащих, в частности, школьных работников, проходит в Италии по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas) и ряда других профсоюзов.

Всеобщая стачка проводится в знак протеста "против политики правительства Италии и Европейского союза, которые перекладывают всю тяжесть кризиса на плечи работников и работниц, создавая исключительные преимущества только для правящего класса и финансовых властей", говорится в заявлении Cobas.

Профсоюзы требуют от властей прекратить увольнения трудящихся в условиях кризиса, отказаться от обязательного введения так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) на производстве, а также принять конкретные меры по поддержке ряда секторов национальной экономики, в частности, транспортной отрасли.

Нам до этого, извините, как до Парижа в коленно-локтевом положении…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Клизма для Мизулиной написал 12.10.2021 10:47
в ООО РФ слово "профсоюз" считается экстремистским!
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