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Московский листок

Три режима для мигрантов

Опубликовано 12.10.2021 в разделе комментариев 0

мигранты въезд
Три режима для мигрантов

МВД России предложило изменить порядок пребывания мигрантов на территории страны. Предлагается ввести три миграционных режима: краткосрочное и долгосрочное пребывание, а также постоянное проживание. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Александра Горового.

По его словам, режим долгосрочного пребывания заменит разрешение на временное пребывание. Предполагается, что этот режим позволит иностранцам оставаться в РФ более 90 дней в течение полугода. Режим краткосрочного пребывания позволит оставаться на территории страны до 90 дней и меньше в течение полугода.

Постоянное пребывание предполагает, что иностранец получит вид на жительство и возможность приобрести гражданство.

Также МВД намерено вынести миграционные процедуры - биометрическую регистрацию, медицинское освидетельствование, оформление полиса страхования и подбор потенциальных работодателей - за пределы России.

По словам замминистра, для обеспечения контроля за пребыванием иностранцев будет введен надзор и усовершенствуются меры профилактического характера. Кроме того, иностранцы будут принимать «соглашение о лояльности».

Еще желтую звезду надо и татуировку на видном месте. Тогда все в порядке будет. А что?

А.Б.



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