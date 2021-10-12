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Московский листок

Как победить "план Суркова"

Опубликовано 12.10.2021 в разделе комментариев 0

Экс-помощник президента Владислав Сурков выдал статью «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года». В ней две основные мысли: люди откажутся от демократии и будут служить машинам. Вторая — капитализм останется и останется разделение на господ и холопов. В итоге, как пишет Сурков, «выбор будет невелик - быть в гостях у Машины, либо в услужении у нее». Но это приведет вообще к уничтожению человека. 

Как не допустить такого сценария и что может остановить цифрового Левиафана, которому служат многие в современной России. Об этом беседуют политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов и специалист по искусственному интеллекту (ИИ), писатель Игорь Шнуренко.



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