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Московский листок

Четвертый день продолжается повторная забастовка

Опубликовано 12.10.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Четвертый день продолжается повторная забастовка

Источник: Информационная служба казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»

Четвертый день продолжается повторная забастовка рабочих автотранспортного предприятия ТОО «Кезби» в Жанаозене. На общем собрании коллектива 11 октября на территории предприятия рабочие решили продолжить стачку полного осуществления всех обещаний, данных властями и работодателями еще 7 июля.

 

Дело в том, что ранее во время прежней семидневной забастовки был подписан меморандум с участием тогдашнего акима Мангистауской области Серикбай Трумов и представителями работодателя о том, что зарплата будет увеличена на 50%, а также будут удовлетворены требования улучшения условий труда, покупки новой техники и начисления обязательных выплат за вредность и переработку.

 

Однако данный меморандум был аннулирован, а по факту зарплата снизилась на 20-30 процентов, что и привело к повторной забастовке. При этом снизилась зарплата и на других сервисных предприятиях региона, что может спровоцировать в ближайшем будущем более массовые забастовки, чем мы наблюдали в течение последних месяцев.

 

Но власти в лице нового акима области Нурлана Ногаева настроены репрессиями и угрозами заставить рабочих отступить и отказаться от дальнейшей борьбы. Так, например, сотрудников «Techno Trading LTD» в Жетыбае, которые бастовали более месяца, заставляют подписывать расписки, в которых обязуются не участвовать в стачках и выполнить плановые обязательства до конца года.

 

Это при том, что 16 активистов разных сервисных предприятий уже уволили после решения суда о признании августовских и сентябрьских забастовок в Жетыбае незаконными. Такой же механизм может быть применён уже и к рабочим ТОО «Кезби», которых могут массово уволить и привлечь к уголовной ответственности за участие, организацию и призывы к участию в незаконной забастовке.

 

Сдерживает власти и работодателей лишь то, что сотрудники ТОО «Кезби» расположились палатками на территории предприятия, заблокировав его работу и захватив технику, а также то, что компания расположена в черте города Жанаозена. Жители и коллеги с других соседних предприятий традиционно оказывают активную финансовую и продуктовую поддержку бастующим.

 

Попытки арестов, провокаций и судов в самом Жанаозене могут привести лишь к расширению протестов. Но чиновники рассчитывают на холода, а также на проведение судебных тяжб и считают, что на примере ТОО «Кезби» надо показать всем нефтяникам Западного Казахстана, что не надо бастовать. Поэтому угроза реальных репрессий высока, тем более, что сбор расписок и увольнения активистов стали именно указанием сверху.

 

Главная задача в нынешних условиях – это активно информационно и политически поддерживать бастующих, а также призывать к расширению очага выступлений, так как только массовость и скоординированность действий может заставить власти и хозяев отступить. Тем более, что нужно добиваться осуществления главного требования – отказа от результатов оптимизации, проведенной менеджерами, и возвращения предприятий обратно в состав основного производства.



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