Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Больше четверти россиян заявили, что в России есть культ личности Владимира Путина https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Россия оказалась абсолютным лидером по требованиям блокировок в Google
3 Навального поставили на учет как экстремиста и террориста
4 Новые депутаты Госдумы оказались втрое богаче предшественников https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Депутат Певцов предложил сажать рэперов в тюрьму
6 Депутата Мосгордумы Енгалычеву оштрафовали на 200 тысяч рублей по ошибке https://forum-msk.org/material/news/1...
7 МВД России предложило изменить порядок пребывания мигрантов на территории страны https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В Москве мать с двумя детьми выбросилась из окна многоэтажки на Левобережной улице
9 Каждый 7-ой подросток живет с психическим расстройством
10 В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников и госслужащих
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