Новые депутаты Госдумы оказались втрое богаче предшественников #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Больше четверти россиян заявили, что в России есть культ личности Владимира Путина https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россия оказалась абсолютным лидером по требованиям блокировок в Google 3 Навального поставили на учет как экстремиста и террориста 4 Новые депутаты Госдумы оказались втрое богаче предшественников https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Депутат Певцов предложил сажать рэперов в тюрьму 6 Депутата Мосгордумы Енгалычеву оштрафовали на 200 тысяч рублей по ошибке https://forum-msk.org/material/news/1... 7 МВД России предложило изменить порядок пребывания мигрантов на территории страны https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В Москве мать с двумя детьми выбросилась из окна многоэтажки на Левобережной улице 9 Каждый 7-ой подросток живет с психическим расстройством 10 В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников и госслужащих



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