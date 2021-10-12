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Московский листок

Новые депутаты Госдумы оказались втрое богаче предшественников

Опубликовано 12.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

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8 В Москве мать с двумя детьми выбросилась из окна многоэтажки на Левобережной улице

9 Каждый 7-ой подросток живет с психическим расстройством

10 В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников и госслужащих



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
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