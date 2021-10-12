Левые партии, профсоюзы и рабочее движение - как вернуть единство?

В России сложилась парадоксальная ситуация - есть целых две левых партии в парламенте, КПРФ и СР (член Социнтерна), три профсоюзных объединения - ФНПР, ВКП и СПР, а вместе они практически не взаимодействуют.

Как переломить эту ситуацию?

Анатолий Баранов, мало кто знает - член Информбюро Евразийского бюро Всемирной федерации профсоюзов, беседует с Сергеем Храмовым, Генеральным инспектором труда Союза профсоюзов России, человеком, который знает о профсоюзах всё.

#КПРФ, #СоциалЗа, #профсоюз