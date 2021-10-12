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Московский листок

Левые партии, профсоюзы и рабочее движение - как вернуть единство?

Опубликовано 12.10.2021 в разделе комментариев 1

#социалза #кпрф #профсоюз

В России сложилась парадоксальная ситуация - есть целых две левых партии в парламенте, КПРФ и СР (член Социнтерна), три профсоюзных объединения - ФНПР, ВКП и СПР, а вместе они практически не взаимодействуют.

Как переломить эту ситуацию?

Анатолий Баранов, мало кто знает - член Информбюро Евразийского бюро Всемирной федерации профсоюзов, беседует с Сергеем Храмовым, Генеральным инспектором труда Союза профсоюзов России, человеком, который знает о профсоюзах всё.

#КПРФ, #СоциалЗа, #профсоюз



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7914 написал 12.10.2021 20:39
как вернуть человеческое достоинство в КПРФ и СР (член Социнтерна), ФНПР, ВКП и СПР ?
или там уже все прогнило ?
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