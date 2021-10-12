Левые партии, профсоюзы и рабочее движение - как вернуть единство?

В России сложилась парадоксальная ситуация - есть целых две левых партии в парламенте, КПРФ и СР (член Социнтерна), три профсоюзных объединения - ФНПР, ВКП и СПР, а вместе они практически не взаимодействуют.
Как переломить эту ситуацию?
Анатолий Баранов, мало кто знает - член Информбюро Евразийского бюро Всемирной федерации профсоюзов, беседует с Сергеем Храмовым, Генеральным инспектором труда Союза профсоюзов России, человеком, который знает о профсоюзах всё.
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стоик7914 написал 12.10.2021 20:39
или там уже все прогнило ?