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Московский листок

Силовики будут блокировать счета на основании "смутных подозрений"

Опубликовано 13.10.2021 в разделе комментариев 1

терроризм фсб
Силовики будут блокировать счета на основании "смутных подозрений"

Росфинмониторинг предложил дать возможность без суда блокировать счета и банковские карты при подозрении, что их используют для финансирования терроризма и экстремизма, включая организацию массовых беспорядков и оборот наркотиков. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Внесудебный механизм приостановления операций по счетам правоохранительные органы смогут, в частности, применять при получении сведений о финансировании деятельности, "направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям", говорится в пояснительной записке.

***

Ну, у нас и так много чего делается во внесудебном порядке. Например, видеокамера выносит вам решение о штрафе, потом судебный пристав залезет на ваш банковский счет и снимет необходимую сумму без вашего ведома.

Теперь, когда уже заработала система распознавания лиц, такие штрафы будут получать не только автомобилисты, но и пешеходы. Например, проходившие через площадь, на которой проходило несогласованное мероприятие. А откуда им знать, что проходило, если оно несогласованное? А плевать, камера распознает, и будете отвечать по всей строгости...

Теперь же вам будут закрывать счета.

Вы отправили донат, скажем, Навальному, чтобы его лучше кормили в тюрьме. И откуда вам знать, что над его шконкой табличка - подозревается в терроризме? И вот вы уже финансируете террориста. Со всему вытекающими.

Не знаю, чего мелочиться? Блокируйте сразу все имущество, включая жилье. А самого, внесудебно, в камеру - ненадолго, года на два-три, пока ситутация уляжется.

Но решение можно будет обжаловать в суде. Правда, не знаю, как это у вас получится, из камеры...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Я уже давно предлагаю российскому генералитету разогнать парламент, а в его здании устроить казарму,
как это сделал Гитлер. написал 13.10.2021 01:54
В своем интервью С. Пугачев, бывший "банкир Путина", так образно описал Патрушева:
это полицейский, который хочет "посадить всех, кроме себя."
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