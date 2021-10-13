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Московский листок

Уголь для шахтёров! Предъявите справку о печке в снесённом доме

Опубликовано 13.10.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

шахтеры кузбасс
Уголь для шахтёров! Предъявите справку о печке в снесённом доме

Мы уже неоднократно писали об издевательстве над шахтёрами, жителями Кузбасса. Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», подписанному президентом 1 мая 2019-го, с 1 января 2020 года пенсионерам-шахтёрам, проработавшим не менее 10 лет (или их вдовам) должны выдавать для отопления пайковый уголь (при наличии в их домах печного отопления). Как этот закон выполняется в жизни? Либо не дают вообще ничего, либо дают значительно меньше положенного.

«Мне должно было быть выдано на дом от 6,8 до 7,8 тонны угля, однако мне, к примеру, выдали всего две тонны», — рассказывает ветеран, инвалид труда, отработавший 24 года в забойной группе, Александр Гартман.

Когда же люди начинают возмущаться – чиновники проявляют верх изобретательности. Так с Александра Гартмана в Соцугле потребовали справку о том, что в бараке, в котором он жил в 70-х годах, было печное отопление. Даём маленькую справку. Соцуголь – это областная контора, занимающаяся распределением угля по социальным квотам. Управляется семейным кланом Ляховых. Сначала был Ляхов-отец, теперь вот на тёплом месте Ляхов-сын. А что, если в Северной Корее так можно – мы чем хужей.

 

А теперь отмечаем три обстоятельства.

Первое и главное. В законе даётся два условия получения пайкового угля. Стаж более 10 лет и печное отопление СЕЙЧАС! В законе нигде не говорится о том, что шахтёр должен был, чтобы иметь право на пайковый уголь СЕЙЧАС: жить в доме с печным отоплением во время работы на шахте, жить в доме с печным отоплением, во время обучения в школе, родиться в роддоме с печным отоплением, наконец!

Второе. Дом, в котором жил Гартман во время работы на 12-й шахте - это барак 40-х годов постройки. В таком доме в этом регионе никакого отопления, кроме печного быть не могло.

Третье. Дом снесён в 1985 году и где искать справку о том, какое в нём было отопление, вообще непонятно.

Впрочем, если Гартман, совершив археологический подвиг, данную справку добудет, подозреваем, что с него затребуют ещё какую-либо: какой формы была печка, какой формы была труба, что данные бараки были построены людьми, а не марсианами или гиперборейцами. Когда российское чиновничество хочет чего либо не дать – его изобретательность бесконечна, как галактика!



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