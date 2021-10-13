Портал мэрии передаст наши фото полиции для распознавания лиц

Мэрия Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей передавались полицейским для системы распознавания лиц. Это следует из данных на портале госзакупок.

Согласно данным портала госзакупок, подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) главное контрольное управление города Москвы заключило контракт с компанией из Перми «Брайт софт» на 236 миллионов рублей.

Помимо передачи фотографий с портала mos.ru, исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии с телефонов москвичей.

Вообще-то я загружал свое фото на портал мэрии Москвы вовсе не для передачи сторонним организациям. И трем более не разрешал никому собирать данные с моего смартфона.

Конституция РФ в статье 24 гласит: « Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».

Я согласия не давал, а они уже за бюджетные деньги, то есть в том числе мои, уже собирают, распространяют… А что?