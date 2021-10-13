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Московский листок

Ищи не где потерял, а где светлее

Опубликовано 13.10.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Ищи не где потерял, а где светлее

Власти Свердловской области с 8 ноября введут систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

В перечень мест, для посещения которых будет нужен QR-код, включены театры и филармонии, концертные площадки, кинотеатры, дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Кроме того, с 25 октября также заработают QR-коды для чиновников. Куйвашев подчеркнул, что все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. В противном случае сотрудник будет отстранен. Губернатор добавил, что это правило будет распространяться на музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты.

Целесообразность такой меры мы не обсуждаем, начальству видней. Это такая у нас теперь свобода слова.

Непонятно только, почему с 8 ноября? Чтобы люди успели отметить праздники?

Если заболеваемость растет сейчас, то надо вводить карантинные меры именно сейчас, а не через месяц, когда ситуация изменится.

Но ответ понятен – сразу не получится, бюрократическая система медлительна. Но реагировать же как-то надо? Вот и вводят по принципу «не где потерял, а где светлее»… А что?

 А.Б.



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