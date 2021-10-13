Путин назвал главного врага страны, и явно поскромничал

Президент Путин на встрече с депутатами новой Думы заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы миллионов граждан.
Российский лидер считает, что низкие доходы угрожают стабильному развитию государства. В три ближайших года на социальную поддержку граждан предполагается направить 41,5 триллиона рублей, отметил Путин.
Интересно, а где ж он раньше был, со своими триллионами?
Путин призвал "вытащить людей из трущоб"
И почему президент сообщает депутатам, которым еще только предстоит утверждать и принимать бюджеты, что уже выделил на что-то такие суммы?
Партия власти опять победила - нищаем
Хотя уровень отношений законодательной и исполнительной власти в этом просматривается отчетливо.
По официальным оценкам у нас бедных никак не меньше 20 миллионов в стране. По 2 миллиона рублей на одного нищего на 3 года.
Лучше, чем сентябрьские 10 тысяч на нос, но все же до европейского уровня жизни маловато…
Ну и реально бедных у нас куда больше 20 миллионов, конечно.
Путин - президент сообщающихся сосудов?
И главными врагами страны являются не сами низкие доходы подавляющего большинства сограждан, а те достойные руководители, что за 30 лет из страны, входящей в 50 развитых государств мира, сделали страну нищих.
А.Б.
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Серж букинист написал 13.10.2021 11:04