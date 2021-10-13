Путин назвал главного врага страны, и явно поскромничал

Президент Путин на встрече с депутатами новой Думы заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы миллионов граждан.

Российский лидер считает, что низкие доходы угрожают стабильному развитию государства. В три ближайших года на социальную поддержку граждан предполагается направить 41,5 триллиона рублей, отметил Путин.

Интересно, а где ж он раньше был, со своими триллионами?

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И почему президент сообщает депутатам, которым еще только предстоит утверждать и принимать бюджеты, что уже выделил на что-то такие суммы?

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Хотя уровень отношений законодательной и исполнительной власти в этом просматривается отчетливо.

По официальным оценкам у нас бедных никак не меньше 20 миллионов в стране. По 2 миллиона рублей на одного нищего на 3 года.

Лучше, чем сентябрьские 10 тысяч на нос, но все же до европейского уровня жизни маловато…

Ну и реально бедных у нас куда больше 20 миллионов, конечно.

Путин - президент сообщающихся сосудов?

И главными врагами страны являются не сами низкие доходы подавляющего большинства сограждан, а те достойные руководители, что за 30 лет из страны, входящей в 50 развитых государств мира, сделали страну нищих.

А.Б.