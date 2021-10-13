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Московский листок

Майнинг стал угрозой нехватки электроэнергии в преддверии холодов

Опубликовано 13.10.2021 в разделе комментариев 0

чубайс электроэнергия
Майнинг стал угрозой нехватки электроэнергии в преддверии холодов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, на подпольных майнеров криптовалюты.

Как пишет Кобзев в своем обращении, в 2021 году потребление электроэнергии населением в российском регионе превысит уровень прошлого года на 159 процентов. Четверть всего объема потребления электроэнергии населением приходится на 1,4 процента домохозяйств в регионе, отмечает глава региона.

По мнению губернатора, это говорит о «лавинообразном росте энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения». На ситуацию негативно влияет введенный властями Китая запрет на майнинг и «перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область», говорится в письме.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в рамках кампании по уничтожению криптовалютного рынка Пекин открыл охоту на нелегальных майнеров, которые выдают себя за специалистов по обработке и хранению данных. Причиной преследования майнеров стала нехватка электроэнергии в стране в преддверии зимних холодов.

В Китае запретили… А у нас могут просто поднять тарифы для населения до запретительных величин. А что?

***

Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе-августе 2021 года увеличились в два раза в годовом выражении - до $28,4 млрд, свидетельствуют данные ФТС России.

Если в рублях, то это 2 триллиона.

«Газпром» - это национальная компания, то есть наше национальное достояние. Но почему мы никак не ощутили роста национального богатства на 2 триллиона рублей? А ведь это почти миллион рублей на каждого работающего. Но таких прибавок к зарплате не заметно, ну разве что в самом «Газпроме», не знаю…

А.Б.

 



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